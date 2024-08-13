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賴清德接見美國會訪問團 眾議員：美國與台灣站在一起

記者陳熙文／台北即時報導
台總統賴清德(中)接見「美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）」訪問團。(圖／台總統府提供)
台總統賴清德(中)接見「美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）」訪問團。(圖／台總統府提供)

台總統賴清德今上午接見「美國聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）」訪問團，感謝訪賓以行動展現對台美關係及台灣的大力支持。期盼台美持續加強合作，一起強化雙向投資及產業合作，並共同守護民主自由，為全球民主、和平、繁榮發展做出更多貢獻，讓民主台灣的光芒持續在世界照耀。

賴清德接見美國眾議員訪團，訪賓一行包括眾院眾議員布朗莉（Julia Brownley）及柯珞珂特（Jasmine Crockett），由台外交部長林佳龍陪同到總統府晉見賴清德。

賴清德在致詞時表示，面對極權主義的擴張，台灣非常期待能與美國加強合作，維護台海的和平穩定。他稍早和日本國會議員訪問團見面時也再次強調，台灣會與民主夥伴一起努力撐起「民主保護傘」。期待在議員們的支持下，台灣和美國持續加強合作，為全球民主、和平、繁榮的發展做出更多貢獻。

賴清德表示，台海安全攸關全球的穩定和繁榮，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢，維持現狀。我們也將持續推動國防改革，提高國防預算，來提升國防實力，並與全球夥伴維持密切合作，努力維護和平。

賴清德說，近年來，台美在各領域不斷深化夥伴關係，他感謝眾議員史崔珂蘭及德田（Jill Tokuda）積極推動近年度的「國防授權法案」，納入許多協助台灣強化防衛能力的倡議，並持續增加對印太地區的投資；賴清德也感謝美國眾院通過「美台快速減免雙重課稅法案」（US-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）。期盼美國國會能早日完成相關立法，解決台美雙重課稅問題，一起強化雙向投資及產業合作。

史崔珂蘭致詞時表示，她的選區在華盛頓州，此行率領來自不同州的傑出女性眾議員訪台，在此重申大家對台灣的支持。史崔珂蘭指出，台美關係非常悠久且不斷進展，這源於海峽兩岸潛在的侵略威脅。美國對台灣的支持堅定不移；如同賴清德所言，台美間共享許多價值，像是雙方對民主的熱愛、捍衛人權、公民權利及重視女權，保障在自由公正選舉中投票的權利，也同樣重視LGBTQ族群的權利。

史崔珂蘭指出，台美對話有許多涉及經貿合作與國防安全的議題，希望藉此嚇阻可能來自對岸的侵擾，避免被捲入衝突，我們不希望發生此一情況，因此展現力量與團結來達成這樣的目標。

史崔珂蘭說，世界各地還是有企圖破壞民主的敵對勢力，利用假訊息試圖影響民主國家的選舉，也做出各種行為破壞我們與盟友的關係。她強調，美國不會坐視不理，將與台灣及世界各地的民主國家團結一致，持續促進民主自由等價值。因此，她們透過在眾院的投票及此次訪台，繼續傳遞一個強而有力的訊息：美國的每個州都與台灣站在一起、美國也與台灣站在一起。

賴清德 眾議員 眾院

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