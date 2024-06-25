黃國昌批：台監察院耍廢 酬庸院升級打手院

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(本報系資料照)

台灣賴清德總統昨天宣布將對憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，監察院今天也決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天批評，民進黨 主政下的監察院，早已從酬庸院升級為廢物院、打手院，沉睡多年如今才突然驚醒，且選擇性失憶。

民眾黨立委陳昭姿表示，前總統陳水扁曾提出台灣新憲法，當時的台灣憲法權威就是監察院秘書長李俊俋的父親李鴻禧；李鴻禧提出台灣新憲法的草案就有推動國會改革。

陳昭姿指出，2012年李俊俋擔任立委時也主張立院應有調查權，如今昨是今非，她感慨的說「仍不相信李俊俋會忘記他的父親，那個捍衛憲法的爸爸以及自己當年信仰的主張」，但如今看來，李俊俋已經選擇性失憶，和許多民進黨政治人物一樣，做了昨非今是的抉擇，希望民眾能跟她一起協尋昔日的民進黨。

黃國昌批評，李俊俋換了位置就換了腦袋，竟然宣稱「立法院職權行使法條文嚴重妨害監察職權行使、違背權力分立原則，所以立院不該有調查權」；直言李俊俋不僅自打臉，甚至忘了釋字585號早就明文肯認立法院應有調查權。此外，憲法增修條文賦予監察院的權限是彈劾 、糾舉與審計，監院執行這三樣權限需要調查權，而立法院的職權核心就是審預算、審法案、處理條約；也就是對行政權監督制衡，因此需要調查與調閱權。

黃國昌強調痛批李俊俋聲稱監察院可獨攬調查權的說法，匪夷所思；李俊俋2018年在立院主張監察院的地方巡查毫無意義應廢除，但直到今日，地方巡查制仍然存在，一年花了1764萬(,約57萬美元)納稅人血汗錢，卻巡查不到40天，勞師動眾、勞民傷財且成效不彰，近8年監察院調查案件數量寥寥可數，一個委員平均一年調查不到12案，就算是有法律效力的糾正案一年也不到100案，彈劾案更慘到2021年16個、2022年27個、2023年20個，比馬政府時期的監察院效率還差。

黃國昌表示，2014年李俊俋說監委一人一年彈劾不到一案「效率很差」，但回頭看民進黨主政下的監察院，已經從「酬庸院」升級成「廢物院」，甚至是「打手院」，監察院還有臉說自己針對光電案、雞蛋 案都有在調查，請問調查報告在哪？這麼廢還好意思拿來說嘴？

黃國昌拿出監察院調查「實績」舉例，監察院說2019年就開始查雞蛋，也提出糾正，那為何到了2023年，缺蛋風暴重新上演？顯然當時被糾正的農委會，只把監察院的糾正當耳邊風，監察院今天還有臉開記者會說調查權是監院獨有，監察院長陳菊甚至只開過談話會就決定提釋憲，難道現在的監察院是陳菊下令就算？這才真正是毀憲亂政。