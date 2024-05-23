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重啟兩岸觀光有譜？ 陸委會：對中方要求做出積極回應

記者陳宥菘／台北即時報導
針對兩岸觀光重啟可能性，陸委會副主委梁文傑23日表示，台方會將中方的要求列入考慮，並做出「積極回應」。記者陳宥菘／攝影
針對兩岸觀光重啟可能性，陸委會副主委梁文傑23日表示，台方會將中方的要求列入考慮，並做出「積極回應」。記者陳宥菘／攝影

針對賴清德總統就職演說提到，希望兩岸「以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始」，陸委會副主委兼發言人梁文傑23日表示，台方已透過教育部的招生機制表達開放中國學生來台；觀光部分，台方會將中方的要求列入考慮，並做出「積極回應」。希望在這兩個部分，北京方面能夠儘快和我們進行溝通。

陸委會23日下午舉行賴政府上台後首次例行記者會。對於中國學生跟觀光議題，梁文傑表示，陸委會長期以來一貫抱持開放的立場，希望中國學生能夠繼續來台灣，也希望北京方面能夠讓這個中國的旅客、觀光團能夠來台灣。

就中國學生來台，梁文傑透露，目前台方已經透過教育部的招生機制（中國學生聯招會）向對方表達開放中國學生來台，看是不是能夠快馬加鞭，最好今年9月份就開放中國學生來台，但中方目前「還沒有回覆」。他說，再不做的話，招生恐怕不容易，喊話北京方面能夠加以回應。

就兩岸重啟觀光，梁文傑指出，雖然中國方面提出了一些要求與前提，並不符合我們的期待，也和疫情之前的狀況不一樣。但他強調，會將中方的要求「列入考慮」，而且會作出「積極的回應」。他說，台方主要的考慮是，台灣旅客有沒有辦法得到充分的權益保障。

中國文旅部上月28日宣布，將開放中國福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。

陸委會則在去年8月24日公布恢復兩岸觀光政策，交通部觀光署原訂於今年春節後解除赴中禁團令，後來以中國未就中客旅行團來台進行安排，以及片面改變M503航線為由，要求6月起禁止出團，團客赴中旅遊僅開放短短3個月。

觀光 教育部 賴清德

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