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奧地利突不認台灣國際駕照？外交部回應了 駐館採取行動

記者陳熙文／台北即時報導
近日有人在社群網路上表示，台灣旅客無法持國際駕照在奧地利臨時駕車。有致電詢問原因的民眾則說，所得到的回答是「奧地利政府對我國不太友善。」外交部今下午則證實相關傳言，並表示，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法在台灣駕車。圖為台灣國際駕照。圖／聯合報系資料照片
近日有人在社群網路上表示，台灣旅客無法持國際駕照在奧地利臨時駕車。有致電詢問原因的民眾則說，所得到的回答是「奧地利政府對我國不太友善。」外交部今下午則證實相關傳言，並表示，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法在台灣駕車。圖為台灣國際駕照。圖／聯合報系資料照片

近日有人在社群網路上表示，台灣旅客無法持國際駕照在奧地利臨時駕車。有致電詢問原因的民眾則說，所得到的回答是「奧地利政府對我國不太友善。」外交部今下午則證實相關傳言，並表示，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法在台灣駕車。

有民眾近期在社群網路上反映，「已經不能在奧地利自駕了」，指台灣的國際駕照不能在奧地利使用，而且是最近幾日才做出的限制。

對此，有民眾向本報記者指出，他有致電向政府部門詢問，得到的回答是，奧地利政府對台灣非常不友善，認為台灣不在「日內瓦道路交通公約」中，而台灣方面是被動得知相關訊息，我駐外館處雖然很努力與對方溝通，但沒有辦法得到滿意的結果。

此外，亦有近期規畫至奧地利旅遊的民眾表示，他致電我駐奧地利代表處做詢問，所得到的回答就是，沒有辦法，奧地利政府不承認台灣的國際駕照，目前也沒有替代方案可循，只能改其它交通方式，並表示代表處也是「剛剛才知道」。代表處方面也表明他們無能為力，無法進一步改善情況。

外交部則對此正式發出回應表示，近日接獲國人反映，國人持台灣國際駕照無法在奧地利臨時駕車，外交部已指示駐奧地利代表處持續進洽奧國政府，爭取國人相關權利。此外，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法持該證件在台灣駕車。我駐奧地利代表處則表示，為爭取國人可在奧地利駕車，正在與奧地利外交部及交通部協商中。

針對國人反映無法在奧地利持台灣國際駕照駕車，台灣駐奧地利代表處今在臉書上表示，最近大家關心來奧地利玩是否可租車自駕問題，代表處也很關心。

代表處表示，日前向奧地利交通部洽詢有關台灣國際駕照在奧地利使用規定，獲奧國交通部答復，認為台灣國際駕照在奧地利並非有效，台灣一般旅客無法在奧地利自駕。

代表處說，為爭取國人可在奧地利駕車，正在與奧地利外交部及交通部協商中，希望可趕快找出雙方互利的解決方案，也會在社群媒體及代表處網站上隨時報告進度。

駕照 自駕 租車

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