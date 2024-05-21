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台中捷運遭砍17歲少年身中多刀命危 父質疑中捷安全性

記者趙容萱／台中即時報導
台中捷運今天發生男子持刀砍人案，台中市長盧秀燕到醫院探視傷者。記者趙容萱／攝影
台中捷運今天發生男子持刀砍人案，台中市長盧秀燕到醫院探視傷者。記者趙容萱／攝影

台中捷運今驚傳砍人事件！20歲洪姓男子涉嫌持刀攻擊案件，造成27歲許姓男乘客與17歲呂姓高二男乘客受傷送醫，洪男也受傷送醫。其中，傷勢最嚴重的呂姓高二身中多刀，胸骨斷裂，傷及肺部命危。呂父質疑，為何搭捷運看到互歹徒行凶，大家要去搶刀？質疑搭台中捷運也太不安全了。

盧秀燕今天到林新醫院探視傷者，她說，二名市民受傷，市府會全權負責醫療費用，也提供慰問金，17歲呂男的的爸爸說，這是無法預知狀況，他家中經濟過得去，要以孩子名義將慰問金捐給台中市救助專戶。

呂父表示，他接到兒子電話表示「我被砍了」，因為兒子有請假不知道，以為兒子在學校被砍，趕快打電話連繫老師，得知在兒子在林新醫院才趕過來，才知是精神病患在中捷上行凶。

呂父指出，其子右胸、右肩、右上臂及背部等多處刀傷，總長共22公分撕裂傷，其中背部被菜刀砍到，背部肌肉斷裂，傷口深及見骨，骨頭也傷到，胸骨也被砍斷裂，傷及肺部，右上臂也有很長的刀傷，經手術搶救後，送加護病房觀察一個晚上，手術後有清醒，因不舒服，有插管。

呂父指出，為何搭捷運看到互歹徒行凶，大家要去搶刀？質疑搭捷運也太不安全了，乘坐人不是很多，又發生這種事，對中捷的信任度下降，中捷是否有需要改進？至少隨車要有警察或保安人員，按服務鈴也沒有人，大家去搶刀受傷的，中捷應設法改善，不要讓民眾搭中捷恐懼，「（凶嫌）刀子拿出來時，大家不知道要找誰，只能同心協力去搶刀而已」。

28歲許姓乘客，左臉頰有約9公分的撕裂傷，看起來是利器切割傷，傷到肌肉，神經沒有受損，經手術清創及縫合後，送普通病房。20歲洪姓男子（凶嫌），右手大母指撕裂傷，看起來是利器切割傷，傷到韌帶，術後送普通病房。

捷運 醫療費

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