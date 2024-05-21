朝野挑燈夜戰續審國會改革法案 萬人擠爆立院周圍抗議

立法院會今天繼續處理國會改革法案，藍白兩黨力拚完成三讀程序，場外聚集多個民間團體抗議。圖／讀者提供

立法院會今天繼續處理國會改革法案，藍白兩黨力拚完成三讀程序，場內有朝野立委吵得不可開交，場外則聚集多個民間團體抗議，儘管間歇雨勢不斷，入夜後持續有學生湧入現場，人潮從青島東路蔓延至中山南路，主辦單位稍早宣布，人數突破1萬5000人。

經濟民主連合、台灣公民陣線、公投 護台灣聯盟、地球公民基金會等超過40個公民團體集結，今天在立法院外發起「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，預計從上午9時輪流排班至午夜12時，並在本周五再度原地集結，抗議立法院違背民主程序。

民間團體提出五大訴求，包括國會改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益；退回國會三法由委員會重審，517議事錄不予承認；拒絕立法院變成人大，抗議藍白沒收民主；委員會應實質討論各黨提案：停止濫用「逕付二讀」、「全案保留」、「封殺提案」、「散會動議」；沒有討論不是民主，全案保留等於沒審，封殺提案威權復辟。

今天的活動從上午九時開始，儘管起初到場的民眾不多，不過午後持續湧入人潮，晚間則有不少學生加入行列，有人捐贈雨衣、礦泉水等物資，而在立法院附近的濟南長老教會，開放大禮堂投放立法院會直播，並且提供千份晚餐給予抗議民眾。

據了解，濟南教會長年支持民主運動，因為距離立法院十分接近，許多社會運動者在抗議活動，中途都會選擇就近休息，成為他們重要的避風港，包括10年前的太陽花學運，教會也有提供學生休息、打地舖睡覺和洗澡。

主辦單位經濟民主連合表示，感謝各方人士提供物資的支援，現場的群眾感到十分暖心，同時呼籲民眾下班、下課後趕緊來到現場，最重要的是運用人數的集結，讓國民黨 、民眾黨兩黨感受到人民的怒吼，不要以為占有多數席次，就可以違反民主程序。