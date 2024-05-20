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蕭副總統就職前亮相服裝 台品牌C JEAN操刀

中央社台北20日電
台灣副總統蕭美琴（圖）19日於正式就職前出席台北賓館外交晚宴，選擇穿著由台灣服裝設計師簡君嫄操刀的裙裝，整體以改良旗袍的概念融合現代元素，並以蜂巢設計拼接，為服飾注入創新與創意。（C JEAN提供）中央社
台灣副總統蕭美琴（圖）19日於正式就職前出席台北賓館外交晚宴，選擇穿著由台灣服裝設計師簡君嫄操刀的裙裝，整體以改良旗袍的概念融合現代元素，並以蜂巢設計拼接，為服飾注入創新與創意。（C JEAN提供）中央社

台灣總統賴清德、副總統蕭美琴今天正式就任，其穿著皆由台灣服裝設計師操刀。在就職典禮前系列活動上，蕭副總統也以行動展現對台灣服裝產業支持，由品牌C JEAN設計師簡君嫄規劃其多款穿著。

以昨晚在台北賓館舉辦的外交晚宴為例，蕭副總統穿著灰白蜂巢小包袖且2邊拼接黑色皮革的洋裝，便是簡君嫄以改良旗袍的概念，融合現代設計元素，象徵蕭副總統能銜接過去與現在、傳統與創新的能力。

C JEAN今天透過新聞稿表示，該套服裝的特色是以蜂巢設計拼接，為裙裝注入創新與創意元素，象徵著團結、合作和集體努力的力量，這些價值觀呼應蕭副總統領導風格。使用黑、灰、白3色的搭配，也反映她當代且精緻的形象。

此外，簡君嫄與團隊還製作其他3套服飾，包括灰白格紋西裝套裝，以及深藍色西裝套裝和紫色絲綢洋裝。其中一件，簡君嫄特別挑選輕盈透氣的亞麻面料，亞麻在台灣的種植和製作歷史悠久。台灣早期更是亞洲最主要的亞麻產地之一，對於就職系列活動而言，別具意義。

配件上，另有結合NASA衛星照而重新設計台灣地圖所製成的絲巾，圖騰除展現台灣的現代風貌與地理位置，簡君嫄也希望彰顯台灣在國際舞台上的地位與責任。

C JEAN表示，這不僅是簡君嫄在國內的表現，更代表台灣設計師走向國際的重要一步。此次合作由文化部政務次長王時思與中華文化總會促成，全球各地有越來越多的領導者穿著由本國設計師設計的服裝，例如德國前總理梅克爾（Angela Merkel）就經常穿著由德國設計師設計的服裝。

台灣服裝設計師簡君嫄為副總統蕭美琴（圖）設計多款就職系列活動服裝，其中一套服飾的...
台灣服裝設計師簡君嫄為副總統蕭美琴（圖）設計多款就職系列活動服裝，其中一套服飾的絲巾別有巧思，是結合NASA衛星照重新設計台灣地圖所製成。（C JEAN提供）中央社

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