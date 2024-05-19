賴清德520就職演說將釋善意 訴求兩岸一起追求和平共榮

台灣總統當選人賴清德。(圖／本報系資料照)

台灣正副總統當選人賴清德 、蕭美琴將在20日上午宣誓就職，外界高度關注520就職演說。據了解，賴清德將以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說；在區域事務及兩岸上，賴清德將表達不卑不亢、維持現狀的政策立場，訴求兩岸一起追求和平共榮的善意。

明上午11時左右賴清德將發表就職演說，據了解，賴清德將延續1月13日勝選感言的基調，闡述台灣民主歷程在經過人民嚴格檢驗後，他帶將領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行。呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

賴清德也將表達，他與執政團隊將在過去8年執政成績的基礎上，依循蔡英文 總統的「四個堅持」，以及他向國人承諾的「四大和平支柱」化為具體行動，帶領台灣向著穩定可信賴的新未來繼續前進。

據了解，賴清德就職演說，內容主軸將有三大架構。第一部分，秉持人民利益至上、國家優先對應國會新局、感謝海內外關心支持花蓮震災復原。

賴清德將感謝蔡英文過去八年帶領執政團隊推動社會進步、防疫有成等成就，未來他將在此執政基礎上，回應民意期待，以自信、穩健、負責任的態度團結台灣，持續帶領國家在對的道路向前行。

面對三黨不過半的國會局勢，賴清德也表達未來推動各項政策及法案，將以人民利益至上，以國家為優先。賴清德也進一步期許執政團隊，充分發揮行動創新精神，不負人民所託。

此外，由於訪團與特使貴賓接連表達關心與問候，賴清德也將在演說中，向對4月間花蓮震災表達關懷，提供協助的所有海內外暖心支持表達誠摯感謝，也強調政府將全力以赴持續各項災後的重建復原工作，以安定受災害衝擊的國人。

第二部分，強化民主韌性、結合民主盟友、持續擔當區域和平穩定的貢獻者。賴清德將從中華民國 台灣的民主歷程，談及民主團結、民主治理、民主和平等行動，對內承諾持續推動18歲公民權等，強化台灣民主韌性。

至於面向世界的態度，賴清德延續選舉主軸要讓台灣成為「民主世界的MVP」，以價值外交，結交理念相近的盟友，攜手面對現今複雜的地緣政治情勢之下，來自中國的各種軍事外交手段施壓，近期中國在國際展開對台灣的法律戰攻擊，引來國際社會高度關注，因此賴清德演說中將再度強調，台灣會持續成為區域和平穩定的推動者，並與民主世界站在同一陣線，成為世界共同體中不缺席的一員。

第三部分，積極貢獻世界、不卑不亢維持現狀、追求兩岸和平共榮。賴清德將談及台海和平已是全球穩定發展不可或缺的關鍵要素，更是國際社會高度的共識。就此，賴清德將宣示以持續推動台灣民主和平繁榮的現狀為己任，致力發展五大信賴產業AI與半導體產業，並扶植中小企業、促進經濟包容性成長等，承擔責任，積極貢獻世界。

正因為台灣在全球經濟與地緣穩定都扮演不可或缺的角色，對於外界關注兩岸交流合作，賴清德也將釋放具體善意，不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮。