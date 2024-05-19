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他猥褻男童遭羈押 竟又偷摸舍友下體 這下得多關9個月

記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園顏男因犯下猥褻男童案遭羈押於桃園區龍壽街的桃園看守所內，竟又趁夜偷摸同舍收容人的下體，桃園地院審結，將顏男依妨害性自主罪的乘機猥褻罪，再判處有期徒刑9月，可上訴。（記者陳恩惠／攝影）
桃園顏男因犯下猥褻男童案遭羈押於桃園區龍壽街的桃園看守所內，竟又趁夜偷摸同舍收容人的下體，桃園地院審結，將顏男依妨害性自主罪的乘機猥褻罪，再判處有期徒刑9月，可上訴。（記者陳恩惠／攝影）

台一名有多次妨害性自主、竊盜等前科的顏姓男子，去年又在某公園對未滿14歲少年強制猥褻，遭關押於桃園看守所內，去年6月間凌晨趁同房收容人Ａ男熟睡之際，徒手隔著A男的短褲撫摸對方的小雞雞，案經A男向所方報告，桃園地檢署依法起訴，桃園地院依妨害性自主罪乘機猥褻罪，將顏判處有期徒刑9月，可上訴。

犯罪事實指出，顏男前因強制猥褻案件，經桃園地方法院2017年審理後判處徒刑1年2月確定，於2019年7月19日執行完畢。詎料，他仍不知悔改，去年6月案發前後，顏男與A男皆是桃園看守所的同房收容人。顏卻於同月9日凌晨0時35分，在舍房內，見A男熟睡，竟基於乘機猥褻犯意，利用Ａ男不知抗拒的機會，徒手隔著A男短褲撫摸A男下體，以此方式對Ａ男猥褻得逞，經A男 向法務部矯正署桃園看守所報告，調閱舍房內監視器，確認顏男犯行函送桃檢偵查起訴。

法官審酌，被告顏男為滿足一己私慾，不顧告訴人A男的性自主權及人性尊嚴，利用告訴人熟睡之際，擅對告訴人進行乘機猥褻行為，使告訴人遭受精神上的痛苦及折磨，被告於檢方偵訊時先否認後認罪及於法院認罪的犯後態度尚可、被告前已因強制猥褻罪、乘機猥褻罪服刑完畢，仍未悔改而再犯，又於此件之前2023年4月10日對14歲以下少年犯強制猥褻罪（經桃園地院已判處徒刑4年6月確定），顯見被告行為亟待矯正等情狀，量處主文之刑。

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