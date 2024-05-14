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陳水扁特赦卡關？法務部報告：未判決案件不在特赦範圍內

記者張睿廷／台北即時報導
前總統陳水扁。(圖／本報系資料照)
前總統陳水扁。(圖／本報系資料照)

台灣蔡英文政府政府可能特赦前總統陳水扁，立法院司法及法制委員會明天將邀請司法院討論該案。法務部報告書今天曝光，內容清楚載明，特赦是憲法賦予總統專屬職權。不過，停止審判中之案件，並非特赦權範圍，具體個案中如有未沒收的犯罪所得，仍不受特赦效力之影響。也就是說，蔡英文總統即便現在特赦陳水扁，審判中的案件、未沒收款項仍不在此次特赦範圍內。

據傳，蔡政府有可能在近日特赦陳水扁，引發各界議論。立法院司法及法制委員會明天將邀請司法院秘書長、法務部長率所屬相關單位列席就「總統行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理」進行專題報告，並備質詢。不過，法務部報告書已經今日流出，內容提及特赦陳水扁所會遇到的狀況。

法務部報告書指出，行使特赦權為專屬總統職權，要以宏觀角度盱衡全局決定是否行使赦免權。總統倘欲發動行使特赦權，得依赦免法第6條規定發交研議，至於是否發交研議，仍取決於總統裁量。簡而言之，特赦權是總統職權，是否特赦犯嫌，均可由總統決定。

該報告書提及，按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，需要沒收。具體特赦個案中，若已由審判機關認定有應沒收之犯罪所得並裁判確定者，依照前揭說明，特赦不影響確定裁判主文有關沒收之決定，故應依確定裁判主文執行沒收。也就是說，犯罪所得並非特赦範圍內，仍須沒收。

報告書寫到，停止審判案件屬於未經判決確定案件，應由審判機關認定是否原因事實消滅，而可「繼續審判」。尚未判決確定案件不屬於特赦範圍，仍須由審判機關依法辦理。審判程序進行中，如遇有刑事訴訟法第294條至第297條情形者，法院分別情形應或得停止審判程序，此時仍處尚未判決確定之階段。依同法第298條規定，停止審判原因消滅時，法院應繼續審判。

報告書結論提及，特赦是憲法賦予總統專屬職權。停止審判中案件，應非可得行使特赦權範圍。具體個案中如有未沒收的犯罪所得，仍不受特赦效力影響。

也就是說，陳水扁目前尚未審結的侵占總統府公文案、陳敏薰買官洗錢案、二次金改之國泰併世華案、教唆幕僚偽證案均無法特赦；另外未沒收款項也不在此次特赦範圍內。

陳水扁 蔡英文 刑事訴訟

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