賴清德就職日方觀禮團歷來最大 綠委：台日關係新高度

民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

日本 國會跨黨派親台團體「日華議員懇談會」宣布組團出席520總統就職典禮，民進黨立委陳冠廷今日表示，據了解，此次日方預計派出30多位議員觀禮團訪台，創下歷來總統就職典禮日本來賓規模之最。陳冠廷認為，日本國會展現空前團結力挺台灣，充分彰顯賴清德 準總統所言，台日雙方已成為「生死與共的命運共同體」關係。

陳冠廷指出，近期多次接到日方國會議員表達520前後的訪台意向，除了表達誠摯祝賀，更希望藉此契機與我國各部會及民間進行深入對話與交流。陳冠廷辦公室也接獲日本國會議員來訪時，期待能就國防外交議題進行全面溝通，並對參訪國防無人機產業表達高度興趣。

陳冠廷表示，日華懇談會昨日召開總會，會中決議組成龐大訪問團，預定於18至20日訪台，出席總統就職大典。訪團期間也將與賴清德準總統、現任總統蔡英文 ，以及立法院長韓國瑜會面。陳冠廷說，懇談會此舉不僅展現日本朝野對新政府的重視，更象徵台日關係的新高度。

賴清德準總統特別向日華懇談會發表視訊致詞，強調「台灣有事就是日本有事，日本有事也就是台灣有事」，呼籲台日深化合作，共同維護區域和平穩定。陳冠廷分析，面對中國與俄羅斯的戰略結盟，台灣與日本唯有攜手並進，才能有效因應潛在的地緣政治風險。雙方應在既有的堅實基礎上，進一步強化全方位交流，鞏固民主陣營。

陳冠廷表示，日華懇談會率團來台慶賀520，展現日本國會跨黨派對台灣民主的堅定支持，值得台灣人民一同感謝。台灣新政府即將上任，必將在台日互信的穩固基礎上，邁向新的里程碑。