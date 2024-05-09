台國三生割喉案／未成年2嫌殺人罪起訴 家屬嘆：到校竟是赴死

國三生割頸案發生後，校方在校園內設置追思小站。(本報資料照片)

震驚全台的新北市國三生割喉案，新北地方法院少年法庭今年3月21日宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，移送檢方偵辦。新北地檢署上月12日收案後，因全案事證相當充分且明確，檢察官僅偵辦27天便在昨天依殺人罪嫌將兩少年起訴。

新北檢表示，基於少年事件處理法、兒童及少年福利 與權益保障法等規定，檢方不會提供郭姓、林姓兩名少年起訴書，也不會對案情做出任何說明，僅能證實兩人確實被依殺人罪嫌起訴。同時兩少年羈押期未滿，不會立刻移審新北地院，檢方將盡速整理全案卷證後，移由新北地院少年法庭進行審理。

日前新北地院宣示裁定時，未說明兩少年究竟是以殺人罪或傷害致死罪送辦，後來才傳出兩人均依殺人罪嫌移送檢方偵辦。當時院方表示，少年法庭進行的是審理前調查，法官因考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不提供審前調查時的預立罪名或案由，避免預判及影響檢察官認定。

去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺五刀，楊姓少年經緊急送醫以葉克膜急救一天半，期間一度恢復呼吸心跳，可惜最後仍不治。

另據台北中國時報報導，楊姓少年父親日前表示，少年事件處理法說要給少年重新開始、再教育、受教化的機會，「請問，誰給我兒子重生機會？」楊父悲痛說，涉案兩名少年的偏差紀錄罄竹難書，在少事法保護下，他們回歸校園，學校也沒有能力控管。校園應該是讓孩子專心學習，讓父母安心託付的地方，「怎麼會想到，到校竟是赴死？」