我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空、車也被開走

台灣詐騙LINE股票群組手法駭人 女子泣訴老父親被騙走一間房子

台國三生割喉案／未成年2嫌殺人罪起訴 家屬嘆：到校竟是赴死

記者蔣永佑／台北電
國三生割頸案發生後，校方在校園內設置追思小站。(本報資料照片)
國三生割頸案發生後，校方在校園內設置追思小站。(本報資料照片)

震驚全台的新北市國三生割喉案，新北地方法院少年法庭今年3月21日宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，移送檢方偵辦。新北地檢署上月12日收案後，因全案事證相當充分且明確，檢察官僅偵辦27天便在昨天依殺人罪嫌將兩少年起訴。

新北檢表示，基於少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法等規定，檢方不會提供郭姓、林姓兩名少年起訴書，也不會對案情做出任何說明，僅能證實兩人確實被依殺人罪嫌起訴。同時兩少年羈押期未滿，不會立刻移審新北地院，檢方將盡速整理全案卷證後，移由新北地院少年法庭進行審理。

日前新北地院宣示裁定時，未說明兩少年究竟是以殺人罪或傷害致死罪送辦，後來才傳出兩人均依殺人罪嫌移送檢方偵辦。當時院方表示，少年法庭進行的是審理前調查，法官因考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不提供審前調查時的預立罪名或案由，避免預判及影響檢察官認定。

去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺五刀，楊姓少年經緊急送醫以葉克膜急救一天半，期間一度恢復呼吸心跳，可惜最後仍不治。

另據台北中國時報報導，楊姓少年父親日前表示，少年事件處理法說要給少年重新開始、再教育、受教化的機會，「請問，誰給我兒子重生機會？」楊父悲痛說，涉案兩名少年的偏差紀錄罄竹難書，在少事法保護下，他們回歸校園，學校也沒有能力控管。校園應該是讓孩子專心學習，讓父母安心託付的地方，「怎麼會想到，到校竟是赴死？」

福利

上一則

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

延伸閱讀

美副防長：擬採購「彈簧刀」攻擊型無人機

美副防長：擬採購「彈簧刀」攻擊型無人機
美軍無人機複製計畫 首批採購彈簧刀600型

美軍無人機複製計畫 首批採購彈簧刀600型
涉經營博弈網站、洗錢217億 88會館郭哲敏5000萬交保

涉經營博弈網站、洗錢217億 88會館郭哲敏5000萬交保
長照殺人難緩刑 平均判4年10月

長照殺人難緩刑 平均判4年10月

熱門新聞

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
傳國民黨辦晚宴邀俄羅斯外交官，引發歐美駐台代表抵制。國民黨主席朱立倫表示，最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重。(中央社)

國民黨晚宴邀俄遭歐美代表抵制 朱立倫：會妥適處理

2024-05-05 16:30
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20
陳鑒已被羈押禁見。(記者沈昱嘉／攝影)

余天人生坎坷：愛女癌逝 女婿涉詐 弟遭槍決

2024-05-04 02:26

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任

華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任
台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休