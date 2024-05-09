稱台日是命運共同體 賴清德：日本有事就是台灣有事

副總統賴清德今天以錄影方式為「日華議員懇談會」2024年年度總會致詞。(台總統府提供)

台灣副總統賴清德 今日以錄影方式為「日華議員懇談會」2024年年度總會致詞，賴清德表示，台灣和日本 有歷史、地理、經濟、政治等深厚連結。他一直認為，台灣與日本之間，彷彿存在著一條無形的線，「將我們緊緊綁在一起」，成為生死與共的「命運共同體」。他強調，「台灣有事，就是日本有事；日本有事，也會是台灣有事」。

賴清德說，日華議員懇談會與台灣的友情已經超過半世紀，長期在台日關係上扮演重要角色。日華懇除了每年通過決議文支持台灣的國際參與外，在疫情 期間，也促成雙方互相援贈疫苗、口罩等醫療物資，讓台日關係獲得長足的進步，他特別要藉此機會，感謝日華懇對台日關係的卓越貢獻。

賴表示，過去他經常訪問日本，也曾與各位國會議員交流互動，結下非常深厚的情誼。很高興看到這麼多年來，台灣和日本經由大家的努力，已經成長為「患難見真情」的好朋友。

賴清德說，尤其上個月花蓮發生大地震，日本各界在第一時間，就湧入源源不斷的關心與支援。來自日本的捐款，不僅速度最快、規模也最大，更占所有海外捐款的6成。台日間這種善意互助的情誼，已經成為國際社會和諧相處的最佳典範。

賴清德表示，除了共同面對天災、地變、疫情等挑戰，台灣與日本也是在民主道路上攜手前行的好夥伴。就在上個月，日本首相岸田文雄與美國總統拜登、菲律賓總統小馬可仕舉辦三方峰會，再次重申「維持台海和平穩定的重要性」。他要代表全體台灣人民，再次向民主夥伴，深深表達心中的感謝。

賴表示，今年1月，他與副總統當選人蕭美琴很榮幸獲得台灣人民的支持。未來，他將會在蔡英文總統所奠定的良好基礎上，持續帶領台灣人民與日本等理念相近國家，擴大交流合作，也誠摯希望台灣與日本能夠繼續互相關心、互相扶持、互相成長，成為彼此互相信賴的好夥伴，共同為印太地區的和平穩定做出更多貢獻。