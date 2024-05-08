蔡英文執政八年滿意度42% 高於馬英九、陳水扁

台灣總統蔡英文（右）、前總統馬英九（中）、前總統陳水扁（左）。圖/聯合報系資料照片

台灣總統蔡英文 任期即將屆滿，TVBS民調 中心今天公布「蔡英文總統施政八年滿意度調查」民調結果，蔡英文執政八年施政滿意度42%，高於前總統馬英九 八年執政滿意度23%，也高於前總統陳水扁八年執政滿意度13%。

TVBS民調中心針對蔡英文執政八年來整體滿意度、蔡政府推動的重大政策以及施政面向進行調查，調查結果指出，42%受訪者表示滿意，46%受訪者表示不滿意，12%受訪者沒有表示意見。

TVBS民調中心指出，蔡英文八年執政滿意度為42%，馬英九八年執政滿意度23%，兩者相較，蔡英文高出馬英九19個百分點；不滿意比例則較馬前總統低一成上下，蔡英文執政不滿意度為46%、馬英九執政不滿意度為58%。

TVBS民調中心指出，蔡英文八年任期期間，滿意度曾低至15%，也曾高達61%，而蔡英文卸任前，民眾42%滿意，46%不滿意，也反映國人對蔡英文八年表現看法不一。

TVBS民調中心說明，蔡英文上任初期滿意度為47%，就職半年下滑至26%，106年前瞻計畫審查時降至21%，107年九合一大選民進黨失利，蔡英文宣佈辭去黨主席，滿意度更跌至任期最低點15%，之後逐漸回升。

TVBS民調中心說明，109年初新冠疫情爆發，蔡政府在疫情初期的表現受到肯定，蔡英文滿意度選後1個月為54%，超過五成，連任就職前達到61%高點。之後可能因萊豬爭議持續下滑，正式宣布開放萊豬後，滿意度降至48%，11月反萊豬遊行降至43%，爾後疫苗進口及國產高端疫苗爭議受到關注，隔年六月高瑞疫苗解盲前跌至38%，之後蔡英文滿意度多在四成上下起伏。

TVBS民調中心指出，蔡政府執政期間，各項施政滿意度分別為：長期照顧55%、國防自主50%、國際地位48%、經濟發展42%、維護外交41%、兩岸關係40%、政策溝通38%、前瞻計畫35%、空汙改善35%、居住正義34%、能源政策33%、打擊詐騙28%、司法改革27%。

TVBS民調中心調查，民眾對蔡英文信任度44%、不信任度45%，42%受訪者認為蔡英文帶領國家政策走向是正確方向，35%受訪者認為是錯誤方向。

TVBS民調採市內電話及行動電話雙底冊調查方式，本次民調調查時間為113年4月25日至5月6日18時30分至22時00分，有效樣本共1020位，包括市話514位、手機506位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。