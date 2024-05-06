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台灣警防彈衣1/4瑕疵 藍委疑採購有弊

記者鄭媁、李奕昕╱台北電
國民黨立委廖偉翔(左起)、王鴻薇及新北市議員林國春6日舉行記者會，質疑警用防彈衣採購有弊。(記者曾原信／攝影)
國民黨立委廖偉翔(左起)、王鴻薇及新北市議員林國春6日舉行記者會，質疑警用防彈衣採購有弊。(記者曾原信／攝影)

台灣部分警用防彈背心最近出現抗凹陷板瑕疵，國民黨立委王鴻薇、廖偉翔與新北市議員林國春昨舉行記者會，指得標廠商「光研企業」曾三度被列為採購黑名單，前負責人兒子也開公司賣防彈背心，曾涉詐欺法務部，卻能一再得標。警政署表示，採購過程皆符合現行法規流程，未來會精進招標方式。

警政署新採購的防彈衣共5997件，每件價格9848元(台幣，下同，約302美元)，每件各有一片抗凹陷板，卻陸續接獲各警察機關反映，抗凹陷板可輕易曲折，總計有1436片有瑕疵，員警形容「一折就凹」，抗彈性能有疑慮。

王鴻薇說，光研2019年得標防彈衣標案，被揭發「黑心防彈背心」，拿舊產品換標籤當新品交付給警政署，去年防彈背心採購案又被發現提交瑕疵品。光研2003年至2020年間，多次被列為「拒絕往來廠商」，卻仍屢屢得標。

林國春說，光研林姓負責人兒子是光研董事，又另開一家公司，得標矯正署防彈背心標案，林的兒子涉拿光研取得的文件混充原廠文件，被法務部提告詐欺。

廖偉翔說，從光研首次被列為拒絕往來廠商至今，拿到警政署、法務部、移民署合計金額高達9.7億元、63個標案，政府採購黑名單制度形同虛設，要求徹查。

警政署後勤組長張義昌說，該案是用公開招標最低標方式辦理，當初有光研、萬寶程國際有限公司投標，兩家都符合開標資格，也非行政院工程會公告拒絕往來廠商。招標過程中都要求廠商製作樣衣，送國內外檢測機構檢測，最終僅光研樣衣通過。

去年兩度到光研查驗製造過程、督導生產履歷、布料查驗，交貨時抽驗21件防彈衣再次檢測，都合格才辦理驗收、配發。

警政署解釋，政府採購法對拒絕往來廠商，視情節限制期間一至三年，無永久拒絕不良廠商規範；光研最後一筆被列拒絕往來期限至前年3月，可參與競標。

今年3月陸續發現8個警察機關共1436片有瑕疵，要求依契約5年保固條款回收換新；但若要求回收非瑕疵抗凹陷板，與契約規定不符，窒礙難行。

警政署強調，未來會依政府採購法研議適當招標方式，擇取最符需求防彈衣及優質廠商履約。

光研負責人楊曜聰昨晚回應，防彈衣重點在「防彈」而非「防折」，抗凹陷板使用防彈纖維，為方便攜帶及存放，確實可曲折，但不影響抗彈性能，驗收時通過美國實驗室檢測；應警政署要求回收，更換為拉長壓製時間的抗凹陷板，比較不易曲折。

對於光研曾被列採購黑名單，他說前年9月接任負責人，那是公司組織調整前的事，他不清楚，不應扯在一起。

檢測 詐欺 國民黨

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