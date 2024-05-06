特赦陳水扁？中監已替扁第38次延長保外就醫 踩紅線疑慮均擱置

前總統陳水扁。(本報系資料照)

前總統陳水扁 因龍潭購地等弊案入獄，2015年獲保外就醫至今，鏡週刊今（7）報導蔡英文總統決定於520卸任前特赦陳水扁。陳前天才剛通過第38次延長保外就醫，回顧台中監獄 當年對陳下令「四不原則」，多年陳屢屢有踩紅線疑慮，但監獄一再以派員蒐證觀察等為由，並未令扁回監。

台中監獄表示，陳水扁上次保外就醫期限至5月4日，經監獄相關人員每月固定訪查，陳水扁也出具2間醫學中心證明，中監依規定向上呈報矯正署獲同意後，已於5月5日通過陳第38次延長保外就醫，時間同樣3個月，至8月4日止。

陳水扁2008年11月12遭羈押至判有罪均關在台北看守所，2013年4月19日轉到台中監獄附設培德監獄，2015年1月5日獲保外就醫，台中監獄就依據保外醫治受刑人管理條例，要求陳水扁不上台、不演講、不接受訪問和不碰政治等「四不原則。」

然而，陳水扁自2016年起就不斷疑有違反四不原則狀況，包括出席凱達格蘭基金會感恩餐會，2018年參加陳致中選議員造勢並上台、接受日媒產經新聞專訪呼籲蔡政府公投對抗大陸，2019年透過臉書 臉書新勇哥物語，錄製影片力挺民進黨立委候選人郭國文。

陳2019年11月還接受一邊一國黨提名參選不分區候選人，2022年在凱達格蘭基金會舉辦「國務機要費案國際記者會」。

期間台中監獄數度認定沒有違規，或是回應已派員觀察蒐證、列入檢討，就算認定有違規，也並無實際處置，一再讓陳持續保外就醫中。

至去年5月2日，陳水扁因兒子陳致中因洗錢罪被判1年入獄，陳先是北上赴凱道替兒子請願，同月18日又赴東吳大學演講，屢屢引發踩紅線疑慮。

台中監獄當時回應，陳水扁赴東吳大學演講，數周前陳就已經申請，中監根據醫師判斷及醫囑等，經專業判斷認為陳參加「類似的活動」對於其病情，是恰當且適合的，因此予以准許。

陳水扁今年初又傳出替女兒陳幸妤擔任訴訟代理人，替她牙醫診所醫療糾紛官司辯護，再度被質疑陳水扁自己無法出庭，卻能替女兒打官司。

台中監獄表示，經醫師評估，該官司當事人為陳幸妤，非陳水扁，對扁而言壓力較輕，醫師認為是可以從事的活動，認定沒違規。