花蓮2起規模5.9地震 台氣象署：403餘震南北應力調整

花蓮近海今天下午連續發生2起規模5.9地震。圖／截至中央氣象署

花蓮近海今天下午連續發生2起規模5.9地震 。台氣象署判斷，2起都屬於花蓮403地震的餘震，是南北應力調整所致；據統計，整體餘震數已逐漸趨緩，但偶爾可能還有較大規模地震發生。

根據台灣中央氣象署資訊，今天下午5時45分發生芮氏規模5.9地震，地震深度15.6公里，震央位於花蓮縣政府南方26.0公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣、台東縣、南投縣4級。

下午5時52分再發生芮氏規模5.9地震，地震深度16.1公里，震央位於花蓮縣政府南方27.8公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣、南投縣4級。

氣象署地震測報中心副主任許麗文今天在記者會表示，今天這2起地震都在花蓮403地震主震附近，也都屬於花蓮403地震的餘震；主因是最近餘震活動會往北、往南進行應力調整。

許麗文進一步說明，在4月3日主震發生之後，同一天在主震的北邊發生規模6.5及6.2餘震；接著4月23日隨著應力調整，當天密集發生上百起餘震，其中在主震附近包含規模6.3、6.0這2起較大的餘震；4月27日又在主震北邊發生規模6.1餘震。

許麗文指出，上述都是地層南北應力調整的過程，因此判斷今天這2起在403地震主震附近的規模5.9地震，也是隨著北邊較大規模餘震後應力調整的現象。

許麗文表示，其實這幾天有些規模較小的地震也呈現南北分布；就逐日統計觀察，餘震發生情況已逐漸趨緩，但偶爾仍會有較大規模地震發生。

許麗文指出，今天這2起地震也都針對花蓮發布國家級警報。而近期山區也有降雨情形，提醒民眾仍要注意地震防災。

根據地震測報中心統計，自花蓮403地震發生至今天下午6時23分，累計主震加餘震共達1371次，其中顯著有感地震為345次、小區域地震為1026次。