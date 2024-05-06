我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：華人買房被當國安威脅 佛州新法引發歧視疑慮

「封口費」法官：川普再次違反噤言令 接下來恐坐牢

花蓮2起規模5.9地震 台氣象署：403餘震南北應力調整

中央社台北6日電
花蓮近海今天下午連續發生2起規模5.9地震。圖／截至中央氣象署
花蓮近海今天下午連續發生2起規模5.9地震。圖／截至中央氣象署

花蓮近海今天下午連續發生2起規模5.9地震。台氣象署判斷，2起都屬於花蓮403地震的餘震，是南北應力調整所致；據統計，整體餘震數已逐漸趨緩，但偶爾可能還有較大規模地震發生。

根據台灣中央氣象署資訊，今天下午5時45分發生芮氏規模5.9地震，地震深度15.6公里，震央位於花蓮縣政府南方26.0公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣、台東縣、南投縣4級。

下午5時52分再發生芮氏規模5.9地震，地震深度16.1公里，震央位於花蓮縣政府南方27.8公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣、南投縣4級。

氣象署地震測報中心副主任許麗文今天在記者會表示，今天這2起地震都在花蓮403地震主震附近，也都屬於花蓮403地震的餘震；主因是最近餘震活動會往北、往南進行應力調整。

許麗文進一步說明，在4月3日主震發生之後，同一天在主震的北邊發生規模6.5及6.2餘震；接著4月23日隨著應力調整，當天密集發生上百起餘震，其中在主震附近包含規模6.3、6.0這2起較大的餘震；4月27日又在主震北邊發生規模6.1餘震。

許麗文指出，上述都是地層南北應力調整的過程，因此判斷今天這2起在403地震主震附近的規模5.9地震，也是隨著北邊較大規模餘震後應力調整的現象。

許麗文表示，其實這幾天有些規模較小的地震也呈現南北分布；就逐日統計觀察，餘震發生情況已逐漸趨緩，但偶爾仍會有較大規模地震發生。

許麗文指出，今天這2起地震也都針對花蓮發布國家級警報。而近期山區也有降雨情形，提醒民眾仍要注意地震防災。

根據地震測報中心統計，自花蓮403地震發生至今天下午6時23分，累計主震加餘震共達1371次，其中顯著有感地震為345次、小區域地震為1026次。

地震

上一則

吳釗燮親上火線批徐巧芯洩密 揚言這兩天就會提告

延伸閱讀

劍指2028比苗頭？鄭文燦剛走 盧秀燕率3女縣市長挺花蓮

劍指2028比苗頭？鄭文燦剛走 盧秀燕率3女縣市長挺花蓮
羅省中華會館赴慈濟美國總會 捐款花蓮地震

羅省中華會館赴慈濟美國總會 捐款花蓮地震
蕭美琴直播初體驗 邀網友挺花蓮

蕭美琴直播初體驗 邀網友挺花蓮
花蓮餘震逾1300起 氣象署：還要3至6個月

花蓮餘震逾1300起 氣象署：還要3至6個月

熱門新聞

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20

超人氣

更多 >
幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎

四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎
華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天