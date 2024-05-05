選新北市長？黃國昌：不管派哪都全力以赴

民眾黨立委黃國昌(左三)表示，2026不管派他到哪裡參與地方選舉，他一定會投入全力以赴。(記者葉德正／攝影)

民眾黨立委黃國昌參選2026新北市長態勢明顯，黃國昌表示，民進黨 過去對第三勢力政黨一手蘿蔔、一手棒子，挑撥分化伎倆，「老實說看多了」，他跟黨主席柯文哲 彼此合作無間，每晚都在通訊息，民眾黨上下一心，不會有任何動搖改變，他會盡所有力量為柯文哲再戰2028努力，2026不管派他到哪裡參選，他一定會全力以赴，為2028打下好的基礎。

對於民進黨立委蘇巧慧呼籲新北市長人選要表裡如一，黃國昌直言「我完全同意」， 新北市政與其花在政治口水、人身攻擊，希望蘇巧慧趕快跟中央喊話，畢竟新北有很多市政卡關在內政部。

黃國昌舉蘆洲南北側都市計畫變更案指出，新北市長侯友宜喊話多少次，結果仍在內政部，民進黨面對自家媒體財團的都市計畫變更火速通過、圖利特定財團，但真正面對攸關新北市民權益的蘆洲未來重大發展，卻一再拖延，回到新北市政本身，民進黨負起責任，才是市民樂見。

今天蘇巧慧也舉行母親節 活動，黃國昌說，母親節前夕，向全天下母親道謝，她們真的辛苦了，這些都是正面活動，不用太多政治聯想。

對於柯文哲身陷三大案，民眾黨新北市黨部主委陳世軒說，過去在台北市一切都有紀錄，民眾黨行得正、坐得端。