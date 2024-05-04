我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空拍曝光 UCLA抗議者疑接受類似「聖戰」格鬥訓練

面臨封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

曾締造傳奇 自由中國號僅存船員再登船「像回老家」

中央社基隆4日電
1955年3月8日，漁管處職員周傳鈞、种玉麟、胡露奇、徐家政、陳家琳、林鳳雛6人，此次自動報名參加美國紐約帆船協會主辦的第125屆國際軓船比賽橫渡大西洋爭奪「瑞典國王杯」錦標。此圖為他們與自由中國號帆船合影。圖／聯合報系資料照片
1955年3月8日，漁管處職員周傳鈞、种玉麟、胡露奇、徐家政、陳家琳、林鳳雛6人，此次自動報名參加美國紐約帆船協會主辦的第125屆國際軓船比賽橫渡大西洋爭奪「瑞典國王杯」錦標。此圖為他們與自由中國號帆船合影。圖／聯合報系資料照片

1955年「自由中國號」帆船從基隆啟航前往美國，締造台灣首艘無動力帆船橫渡太平洋傳奇。當時發起人周傳鈞已98歲，是僅存的成員，今天他再度登船，重溫舊夢，感動說「好像回到老家」。

1955年4月4日，「自由中國號」木帆船自基隆港出發，前往舊金山參加6月瑞典國王盃帆船比賽，航程中毫無動力，只靠風帆力量前進，當時由周傳鈞、種玉麟、胡露奇、陳家琳、徐家政及時任美國駐台副領事麥克文（Calvin Mehlert）駕駛，歷經114天於當年8月8日成功抵達舊金山，成為台灣首艘橫渡太平洋的無動力木造帆船。

這艘船後來流落美國超過半世紀，一度面臨被拆解命運，經各方搶救，2012年5月17日才運回基隆。2020年7月8日，經過修復的「自由中國號」落腳國立台灣海洋大學展示，供民眾參觀。

海洋大學教師陳銘仁說，周傳鈞是目前唯一仍在世的船員，今天周傳鈞在家人陪伴下從美國返台，時隔69年再度登上船艙。

「這裡放4張床，那裡放2張床，我睡這裡，麥克文睡我上面，當時的船艙很悶」周傳鈞今天一走進船艙，就細數當時在海上的生活。他說，「自由中國號」與當年一模一樣，只是顏色不同，當年他們在船上生活了114天，每天都要與海浪搏鬥，生活很不簡單。

周傳鈞表示，他記得當時還有養雞，船上的桅杆、設備、木材，以前海上的情景歷歷在目，如今再度回到船上恍如隔世，非常感謝海洋大學用心，把整艘船維護得很好。

當年的發起人周傳鈞（左三）導航員是目前唯一仍在世成員，昨從美國返台，再登上「自由...
當年的發起人周傳鈞（左三）導航員是目前唯一仍在世成員，昨從美國返台，再登上「自由中國號」。記者游明煌／攝影
「自由中國號」帆船1955年自基隆港出發前往美國，成為台灣首艘橫渡太平洋的無動力...
「自由中國號」帆船1955年自基隆港出發前往美國，成為台灣首艘橫渡太平洋的無動力木造帆船，船隻最後落腳國立台灣海洋大學展示。當時發起人周傳鈞（前）已98歲，是僅存的成員，4日他特別從美國回台，再度登船重溫舊夢。（海洋大學教師陳銘仁提供）

舊金山 瑞典

上一則

台人在美受表彰獲准掛中華民國旗 外交部：自己去買

下一則

桃園機場天花板掉落 工人掛半空掙扎嚇壞旅客

延伸閱讀

舊金山乒乓雙龍杯雙打錦標賽 6/8登場

舊金山乒乓雙龍杯雙打錦標賽 6/8登場
亞太裔傳統月 舊金山慶祝活動多

亞太裔傳統月 舊金山慶祝活動多
高出定價41萬成交 新州房市溢價破紀錄

高出定價41萬成交 新州房市溢價破紀錄
猝不及防（四）

猝不及防（四）

熱門新聞

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38

超人氣

更多 >
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍
冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」

冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」
這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購
凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨