曾締造傳奇 自由中國號僅存船員再登船「像回老家」

1955年3月8日，漁管處職員周傳鈞、种玉麟、胡露奇、徐家政、陳家琳、林鳳雛6人，此次自動報名參加美國紐約帆船協會主辦的第125屆國際軓船比賽橫渡大西洋爭奪「瑞典國王杯」錦標。此圖為他們與自由中國號帆船合影。圖／聯合報系資料照片

1955年「自由中國號」帆船從基隆啟航前往美國，締造台灣首艘無動力帆船橫渡太平洋傳奇。當時發起人周傳鈞已98歲，是僅存的成員，今天他再度登船，重溫舊夢，感動說「好像回到老家」。

1955年4月4日，「自由中國號」木帆船自基隆港出發，前往舊金山 參加6月瑞典 國王盃帆船比賽，航程中毫無動力，只靠風帆力量前進，當時由周傳鈞、種玉麟、胡露奇、陳家琳、徐家政及時任美國駐台副領事麥克文（Calvin Mehlert）駕駛，歷經114天於當年8月8日成功抵達舊金山，成為台灣首艘橫渡太平洋的無動力木造帆船。

這艘船後來流落美國超過半世紀，一度面臨被拆解命運，經各方搶救，2012年5月17日才運回基隆。2020年7月8日，經過修復的「自由中國號」落腳國立台灣海洋大學展示，供民眾參觀。

海洋大學教師陳銘仁說，周傳鈞是目前唯一仍在世的船員，今天周傳鈞在家人陪伴下從美國返台，時隔69年再度登上船艙。

「這裡放4張床，那裡放2張床，我睡這裡，麥克文睡我上面，當時的船艙很悶」周傳鈞今天一走進船艙，就細數當時在海上的生活。他說，「自由中國號」與當年一模一樣，只是顏色不同，當年他們在船上生活了114天，每天都要與海浪搏鬥，生活很不簡單。