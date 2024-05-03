台美貿易二階談判實體會落幕 台經貿辦：充分交換意見

台行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中。記者黃婉婷／攝影

台美21世紀貿易倡議二階實體談判會今落幕，此次聚焦勞工、農業、環境議題，被視為進入談判深水區。台行政院經貿談判辦公室指出，雙方談判代表進行長時間馬拉松式會議，雙方對文本內容均有充分討論，對彼此法律制度及行政措施有更多互相理解，對後續談判有相當大的助益，並邀20多位團體代表舉行利害關係人座談，讓各方闡述相關立場。

第二階段去年8月在華府舉行首輪實體談判後，此次在台方力爭下移地台北。美國由貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷領軍，代表團約30人，陣容龐大，台方以副總談判代表楊珍妮為首，派出外交部、農業部等11個部會對應。

經貿辦指出，在環境議題上，雙方討論如何深化貿易與環境議題的合作，包括推動綠色企業、綠色就業 與經濟去碳化，亦討論交換貿易與環境相關議題資訊，及共同推動自然資源保育等環保議題，應對急迫的環境挑戰。

在勞動議題方面，雙方討論如何推動保障國際認可的勞動權益，包括消除全球供應鏈 中的強迫勞動，並討論企業於協助保障勞動權益所扮演的角色與責任，台美亦將合作發展更具包容性的貿易政策，創造更多機會，促進性別平等，彰顯貿易可成為良善的正面力量。

農業議題上，雙方談論如何透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易的法規，亦討論促進糧食安全及創新技術等生產作法的合作機制，以提高農業生產力，減少土地、水及燃料使用，有助於氣候調適及韌性。

此次美方除相關代表國來台參與會議之外，另有美國參眾兩院國會專業慕僚自行組成跨黨派觀察國，分別來自眾議院歲計委員會及參議院 財政委員會，並利用此行與行政院經貿談判辦公室交換意見。會議最後由台美雙方共同舉辦利害關係人座談，雙方聽取共約20多位團體代表闡述相關立場，為台美貿易協定提供具建設性的各項看法。

行政院經貿談判辦公室表示，此次實體會議相當緊湊且繁忙，非常感謝各部會協助參與，後續將續偕同行政院各部會與美方進行工作層級會談以達更多共識，增進國家利益，致力完成第二階段的談判。