蕭美琴直播初體驗 邀網友挺花蓮

民進黨直播節目「老闆叫我開直播」今天來到第八集，由發言人吳崢、戴瑋姍主持，來賓為準副總統蕭美琴，在勞動節的這天，獻上初次直播體驗介紹花蓮。圖／民進黨提供

民進黨直播節目「老闆叫我開直播」今天來到第八集，由發言人吳崢、戴瑋姍主持，來賓為準副總統蕭美琴，在勞動節的這天，獻上初次直播體驗介紹花蓮，更開啟「直播帶貨」，為花蓮地震 重建注入新能量。蕭美琴表示，花蓮是高度依賴觀光 產業的城市，邀請大家一起到花蓮旅遊，也同時支持花蓮名產。

蕭美琴深耕花蓮多年，也在現場帶來眾多花蓮名產，有鰹魚琴酒、新城鄉小米 酒、花蓮蜜香紅茶茶葉、80年手工醬油、柚皮喉糖、馬告剝皮辣椒、百年火腿老店、鳳梨酥等，現場更以「網美手勢」來介紹，讓網友笑稱是「咪琴嚴選」、「戰貓購物台」，紛紛留言求小編開啟購物連結。

直播中的每一個名產，蕭美琴都會分享一個小故事，暢談在花蓮的相處點滴，她表示，除了感謝花蓮地震救災的消防弟兄，第二階段就是災區重建，目前許多災民都在討論房子要重建或補強，目前政府也積極協助幫助大家度過難關，第三階段，花蓮對觀光產業依賴性很高，同時邀請大家到花蓮旅遊。

直播中，更現場連線花蓮責任區的立委沈伯洋，蕭美琴也鼓勵他在相當具有挑戰的環境當中學習，謝謝沈伯洋在花蓮服務需要幫助的鄉親們。蕭美琴也分享深耕基層的經驗，她表示，花蓮民眾關心的議題跟台北都會區不同、交通問題、農產品問題、觀光產業等等，這都是花蓮需要長期努力的地方，希望大家多多關注。

節目尾聲，更以現場點名網友的方式送出僅有一隻的專屬「咪琴熊」，瞬間留言暴增，線上近三千名網友紛紛搶當「琴選之人」，也讓蕭美琴直播初體驗直呼好有趣，期盼下次再加入直播節目。