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馮世寬：若陸官校友那麼喜歡中國 去了就別回台了

記者程嘉文／台北即時報導
台退輔會主委馮世寬進行任內最後一次在立法院備詢。(記者許正宏／攝影)
台退輔會主委馮世寬進行任內最後一次在立法院備詢。(記者許正宏／攝影)

即將卸任的退輔會主委馮世寬，今天列席立法院外交國防委員會，立委問及榮民之家的蔣中正銅像，是否應配合轉型正義拆遷，馮世寬表達反對立場，他說，會將此主張傳給下任退輔會主委嚴德發。

對於即將到來的黃埔軍校百年紀念，中方宣稱台灣有一百個團體前往慶祝，馮世寬表示，不相信有那麼多人。他說，真得要去，既然那麼喜歡那邊，就不要回來了。

馮世寬答覆國民黨立委徐巧芯質詢表示，堅決反對拆除蔣中正銅像。當年若非蔣中正將黃金、人才及部隊帶來台灣，今天不會有台灣的安定發展，蔣中正來台灣並非竄逃，是有計畫的將台灣成為復興基地，雖然反攻中國大陸沒有成功，但將台灣建設成世界的台灣。假如只看到所謂的白色恐怖，將抓到的共諜加以處置，就說是殘害，這樣不公平，不正義，也非全民能夠接受。

媒體報導中方為爭取黃埔百年話語權，拉攏陸軍官校校友到廣東參訪，設定目標邀請100團，每團30人，共3000人。馮世寬接受媒體訪問時指出，不相信有那麼多陸官校友要去參加對方的校慶活動，如果中國這麼好，去了為什麼要回來，留在那邊就好，某些執意要去對岸的退役人士，不能代表台灣人。

民進黨立委王定宇質詢，中共是否有資格辦理黃埔百年活動。馮世寬說，當然沒有，絕對不相信台灣會有3000人參加，假如有3000人去，既然那麼喜歡那邊就不要回來。若要回來，代表台灣還是有優點，讓這些人願意留下，因為去那個地方毫無意義。

馮世寬表示，這些人要去對岸，絕不只是為了接受招待，是因為台灣社會族群被分裂而覺得不安。若非要將老總統的銅像拿掉、把歷史因素翻來炒去，大家怎麼會不願意留在安定的社會。

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