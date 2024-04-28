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中國開放馬祖遊等措施 綠委批善意與施壓兩手棋

中央社台北28日電
傅崐萁（前排中）帶隊訪中國。（記者黃仲明／攝影）
傅崐萁（前排中）帶隊訪中國。（記者黃仲明／攝影）

國民黨團總召傅崐萁率團訪問中國，中方宣布開放馬祖旅遊、文旦輸入等措施。民進黨立委指出，從文旦的禁止到開放都可見政治色彩，且昨天有22架軍機擾台，中國的善意與施壓是雙向同步進行，呼籲勿淪為中共和、戰兩手棋子。

傅崐萁27日率多位黨籍立委訪問中國，今天相繼拜會文旅部和海關總署。文旅部宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。海關總署則宣布，將在科學評估基礎上，依法依規批准符合中國檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入中國。

民進黨立委郭國文今天透過新聞稿表示，中國的檢驗標準浮動又有前提，必須要堅持九二共識，且要等國民黨立委訪中才做面子給藍營，中共把台灣農民心血作為統戰工具，台灣水果品質明明非常好，全世界都可接受，就只有中國不斷將農產品視為政治操作的手段。

郭國文說，從文旦的禁止到開放，都可看見政治色彩，顯然放毒的是中共，解毒的也是中共；目前麻豆文旦超過9成都是內銷，農民期待的是穩定銷售，而不是用浮動標準來干預市場的統戰訂單。

民進黨立委賴瑞隆在Line群組發布影片表示，不管是前總統馬英九或傅崐萁出訪，中國的善意與施壓雙向同步進行，更何況這兩天持續有共機越過台灣海峽中線。

賴瑞隆指出，旅遊若要開放就應全面互惠開放，但中國仍藉此作為政治工具，他呼籲國民黨立委應看清楚局勢，不要成中國的棋子、民主陣營的罪人。

民進黨立委王定宇也在Line群組發布影片說，傅崐萁率領國民黨立委到中國，而中國昨天派出22架軍機騷擾台灣，中國對台和、戰兩手策略，除以軍機「灰色地帶」騷擾、打壓台灣國際空間，在經貿上也用不符合國際規範的方法，糟蹋台灣農產品。

王定宇批評，國民黨這些人赴中，除了讓自己在中國更方便，圖自己榮華之外，對台灣被中共壓迫毫無幫助，反而淪為中共和、戰兩手的棋子。

中共 國民黨 民進黨

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解放軍機含無人機過海峽中線 最近距台灣北海岸約40公里

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