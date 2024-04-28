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徐巧芯婆婆發聲明 駁1屋3貸、關說為利息施壓與詐欺

記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／本報系資料照
國民黨立委徐巧芯。圖／本報系資料照

國民黨立委徐巧芯大姑夫妻涉洗錢案，徐的婆婆蔣心慈也被質疑向台北富邦銀行「喬(意為協調)利息」。蔣心慈今透過律師吳柏宏發表聲明，表示報載一屋三貸、喬貸款及利息或詐欺共犯等內容，均與事實不符，若在有不時指控或影射將追究刑事與民事責任。

蔣心慈透過律師聲明書表示，就蔣心慈向台北富邦銀行貸款，台北富邦銀行指出銀行業為受金融監管機關高度監管之行業，該銀行執行業務向來恪遵法令規範及相關規定，於健全業務管理同時，亦充分尊重及保護客戶之隱私權。

另外，蔣心慈貸款案件，經北富銀詳查相關作業均依照內部規定辦理，並無不合規定之情事，亦無超貸、關說或例外處理情況。

聲明中還提到，針對《CTWANT》刊載蔣心慈替林于倫付費委請律師，疑似推責拱林扛罪報導，《CTWANT》也已登載道歉啟示，承認未盡查證義務而導致部分內容錯誤，並對因此造成相關人士困擾致歉。

聲明書最後說指出，坊間謠傳或報導蔣心慈「一屋三貸」，或委請他人關說、施壓「喬貸款」、「喬利息」，或為詐欺共犯或意圖拱人扛罪等內容均與事實不符，蔣心慈除嚴正予以駁斥外，還敬告各界如再有不實之指控或影射，定將追究其等應負之民、刑事責任。

貸款 詐欺 國民黨

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