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陸生、陸客、農產品 柯文哲：中國若不設限 換台灣壓力大

記者歐陽良盈／台北27日電
民眾黨主席柯文哲。(記者葉信菉／攝影)
民眾黨主席柯文哲。(記者葉信菉／攝影)

國民黨立法院黨團總召傅崐萁26日率16位藍委到中國，民眾黨主席柯文哲在網路節目中表示，中國可能會出牌，解禁陸生、陸客和農產品，甚至不設前提開放，屆時就換台灣壓力大，國安會應該也在討論如何因應。

柯文哲指出，北京對台政策是「硬的更硬，軟的更軟」，採和戰兩手策略。去年11月美國總統拜登跟中國國家主席習近平在舊金山見面，就可嗅到雙方關係在降溫，中國內部狀況不好，失業率太高了，2023年全世界都通膨，只有中國因為失業不敢花錢所以通縮，表示美國的封鎖戰是有效的。

柯文哲認為，中國以前對台灣態度很硬，現在都放軟了，因為中國國內經濟很差，失業率太高，所以一旦不設限，壓力就在台灣了。傅崐萁等藍委出訪中國，他不知道會見到誰，最差應該會見到國台辦主任宋濤，高一點會見到中國政協主席王滬寧，但應該不太可能見到習近平，因為中國講究對等；但可觀察若中國開放陸客、陸生、解禁農產品，是不是有條件開放，若有條件反而好辦。

柯文哲分析，要是中國無條件開放陸客、陸生、農產品，台灣再抓著咽喉就會被自己噎死，現在中國不排除開放就包括旅遊，看起來是有備而來。民進黨也很希望可以解禁，但高舉了太多的意識形態，導致政策無法轉彎。

柯文哲指出，民進黨這麼大聲喊反滲透、講一大堆，現在如果中國突然出牌，梭哈說不設限，就換台灣壓力大了，他猜想國安會現在也在開會討論對岸會如何出牌。這可能就是傅崐萁說的「周六重頭戲」。

柯文哲 解禁 習近平

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