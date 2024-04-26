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凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

記者游明煌／基隆即時報導
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

今天凌晨2點21分花蓮近海發生規模6.1地震，全台有感，接著又在2點49分、2點56分又連續兩次地震，連三震，很多人都被國家警報驚醒，基隆有2到3級，很多人被震醒，紛在社群留言，「搖很大」、「搖到頭暈」、「基隆都這麼有感了，很難想像花蓮」、「根本不讓人睡了」、「要搖頭天亮了」。

中央氣象署表示，今天凌晨2點21分花蓮近海發生規模6.1地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府北北東方23.0公里，位於花蓮縣近海，地震深度，24.9公里。

住東信路的民眾說，感覺搖很大，整個門都在震動，燈具搖不停，他是被門撞牆壁的聲音吵醒，接著又搖了二次，總共有三次很有感的地震，「又是凌晨二點多地震，真的很嚇人。」

民眾在基隆人小大事社群留言，「半夢半醒間一直搖，真的好可怕」、「一邊搖一邊響，人都快嚇傻了」、「住一樓都感覺好搖了。不敢想像高樓層」、「歸剛ㄟ、搖到我都ㄧ直覺得24小時都在地震」、「天啊！搖好大」、「不讓人睡了」。

基隆市消防局表示，基隆市目前沒有受理災情通報，但已密切注意。台鐵則通報，因發生地震執行路線檢查，東線列車有所延誤，請留意。

凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，有住戶被門震醒。圖／讀者提...
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，有住戶被門震醒。圖／讀者提供
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了。圖／基隆市消防局提供
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了。圖／基隆市消防局提供
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了。圖／取自基隆人大事事
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了。圖／取自基隆人大事事

地震 台鐵

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