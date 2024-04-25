傅崐萁25日率團訪中 陸委會：去談什麼 國人拭目以待

國民黨立法院黨團總召傅崐萁25日將率黨籍立委訪中，陸委會副主委兼發言人詹志宏24日表示，傅既然是民意代表，就要對選民負責，他與對岸要談什麼，國人拭目以待。（記者陳宥菘／攝影）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁25日將率黨籍立委訪中，此行將聚焦兩岸人民交流、農產品銷中、爭取中客來台等議題。陸委會副主委兼發言人詹志宏24日表示，依現行法律，行政部門無法要求傅崐萁提出參訪計畫，但傅既然是民意代表，就要對選民負責，他與對岸要談什麼，國人拭目以待。詹志宏並提醒，若傅此行涉及到公權力要跟對岸協商談判時，沒有事先經過政府授權，在法律上是無效的。

詹志宏25日下午主持召開陸委會例行記者會，於會上作出上述回應。他表示，目前法律上的規定只有「兩岸條例」涉及到公權力要跟對岸協商談判時，需要政府授權。「到目前為止，各界都不知道傅委員希望去談什麼」，他都是用口頭的方式表達，行政部門按規定，也沒辦法要求他提出參訪計畫。

但詹志宏說，傅崐萁既然是民意代表，就要對選區選民負責，「他到底要談什麼議題，我想國人拭目以待」。他提醒，如果與對岸談的內容涉及到「兩岸條例」規範事項，涉及政府公權力時，沒有事先經過授權，法律上是無效的。

詹志宏表示，兩岸交流活動只要合於兩岸法規，能維持對等、尊嚴的原則，以達到相互理解的目標來推動，政府都支持且鼓勵這些活動。「如果能夠朝著善意的持續與累積，對於兩岸之間的良性發展才有幫助」。

另，民進黨 立委沈伯洋日前提出「兩岸條例」修正草案，主張將立委、直轄市及縣市議員納入國安管制人員範圍，去中國要有限制，且必須在接觸特定對象時，申報接觸來往情形及內容。但23日在立院程序委員會時，遭藍白聯手封殺。

對此，詹志宏表態稱，赴中事前、事後是否需要報准、報備，這些都是在維護國家機密的領域裡，所採取的「必要的」防範措施，而立委目前沒有列入管制對象。可是立院基於職權做決定，行政部門基本上予以尊重，「但目標一致的是要確保自由民主的體制能夠正常的運作下去」。

而前總統馬英九 日前訪中回台後，藍營提出要修「反滲透法」，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨也在例行記者會上批評該法是「民進黨當局」打壓異己、製造綠色恐怖、謀取一黨私利的政治工具，是一部不折不扣的「惡法」。

詹志宏則回應稱，反滲透法在去年的總統和立委競選期間，對於導正選舉風氣，以及防止中共 介選產生非常關鍵、重要的作用。「我們可以想像，誰會反對這個反滲透法？」他還說，令人不解的是，「有人到中國幾天之後，回來就主張要修法。讓我們更好奇的是說，昨天國台辦的記者會竟然也做出同樣訴求，關聯性還要大家一起來推敲」。

詹志宏指出，推動兩岸交流應朝著健康有序、促進彼此之間良性發展的目標前進，而不是去騷擾、分化對方的社會。面對中共種種作法，我們必須要有防範措施，包含反滲透法、國安相關法律，證明它是個有效的防範手段，「我們還是希望說這個法律持續為我國家來做預防性的手段，來持續的推動。」