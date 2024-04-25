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賴清德國安人事 專家：文人國防部長具時代意義

中央社台北25日電
台灣總統當選人賴清德（右）25日在台北主持記者會，宣布第6波新內閣與國安人事，國安會祕書長顧立雄（左）將轉任國防部長。中央社
台灣總統當選人賴清德（右）25日在台北主持記者會，宣布第6波新內閣與國安人事，國安會祕書長顧立雄（左）將轉任國防部長。中央社

台灣總統當選人賴清德今天公布國安人事，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強認為，文人國防部長顧立雄是最大亮點，台灣目前亟需發展全民國防、進行兵役改革、兵力結構重整等，「有一個文人部長成為職業軍人與全民之間的溝通至關重要」，大膽起用文人擔任國防部長有時代意義。

賴清德今天公布第6波新任內閣與國安人事，確定總統府秘書長為前屏東縣長潘孟安、外交部長為現任總統府秘書長林佳龍、國防部長為現任國安會秘書長顧立雄、國安會秘書長為現任外交部長吳釗燮、陸委會主委為現任海基會副董事長邱垂正、海基會董事長為現任行政院副院長鄭文燦、退輔會主委為現任國安會首席諮詢委員嚴德發，以及國安局長蔡明彥留任。

外界認為，賴清德國安團隊主要延攬現任政府官員，此舉象徵新政府上任後將在總統蔡英文的執政基礎上，承襲其外交國防路線，同時加上賴清德選前所提「民主和平四大支柱行動方案」接續開創新局，穩健踏實、持續深化台灣與國際盟友關係，被視為是政策延續性的表態。華爾街日報日前也以「賴清德國安團隊讓美方放心」為題進行報導，顯見賴清德的國安人事安排，備受國內外關注與肯定。

內定外交部長林佳龍過去曾是東京「聯合國大學高等研究所」研究員、國安會諮詢委員，後出任無任所大使，熟諳國際地緣政治與各項外交實務工作，政大政治學者南樂（Lev Nachman）誇讚林佳龍擔任許多國家重要的高層職務，認為「他肯定適格」。

內定國防部長顧立雄任國安會秘書長期間，大力推行軍隊改革，連續兩年率隊赴美出席「台美蒙特瑞會談」，深受國際信任，在台灣國防建軍模式調整中更是扮演關鍵角色。國防安全研究院研究員蘇紫雲也說，「讓文職人員進入國防部可推動改革，而這是最重要的」。

回任國安會秘書長的吳釗燮，曾任陸委會主委、駐美代表、總統府秘書長等，過去也早有出任國安會秘書長的經驗，深具外交、國安專業。

內定陸委會主委邱垂正長期推動兩岸交流，與內定海基會董事長鄭文燦皆被視為是和平務實路線的「知中派」，東吳大學政治系助理教授陳方隅讚邱垂正，認為「他與中國打交道時非常靈活，他是中共不會反對接觸的人」。至於以「溫和派」著稱的鄭文燦接掌負責兩岸民間交流重任的海基會，此舉顯示賴政府對北京釋出善意，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山也讚鄭文燦，任桃園市長期間致力推動兩岸交流，對兩岸事務有一定了解，「是很適合的人選」。

內定退輔會主委嚴德發在蔡政府中歷任參謀總長、國防部長、國安會秘書長，參與重要國安決策，如今再接掌同樣涉及國安的退輔業務，不論蔡政府、賴政府，嚴德發皆受到高度信任與重用；留任國安局長的蔡明彥自接任現職至今，對外即時掌握各項國際情報，對內受到國會朝野間不分黨派的支持，是重要的國際盟邦聯繫窗口，專業能力與實務表現有目共睹。

台灣經民連智庫召集人賴中強表示，新政府內閣人事有兩大象徵意義。其一，國防外交與兩岸關係延續蔡英文路線；其二，內政、經濟、社福等進用新人才是為穩定內政、衝刺經濟。

提及文人國防部長顧立雄，賴中強認為是最大亮點。他表示，台灣目前亟需發展全民國防、進行兵役改革、兵力結構重整等，「有一個文人部長成為職業軍人與全民之間的溝通至關重要」，他同時肯定新政府國安人事布局，大膽起用文人擔任國防部長，有時代意義。

台灣總統當選人賴清德（左5）25日在台北主持記者會，宣布第6波新內閣與國安人事，...
台灣總統當選人賴清德（左5）25日在台北主持記者會，宣布第6波新內閣與國安人事，包含總統府祕書長潘孟安（左4）、外交部長林佳龍（左2）、國防部長顧立雄（左）、國安會祕書長吳釗燮（左3）、陸委會主委邱垂正（右3）、退輔會主委嚴德發（右）、國安局長蔡明彥（右4）、海基會董事長鄭文燦（右2）。右5為內定行政院長卓榮泰。中央社

國防部 賴清德 蔡英文

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