台灣新政府人事底定 內閣派系一覽表看這裡 賴系大贏家

準總統賴清德。(本報系資料照)

中華民國 總統當選人賴清德 新政府人事大致底定，內閣中和賴清德關係友好關係友好的「賴系」儼然成形，成為大宗，新潮流也有多位成員入閣，蔡英文 系統閣員則多在國安團隊服務。內閣成員派系一覽表如下：

總統府秘書長潘孟安（賴系、新潮流）

國安會秘書長吳釗燮（蔡英文系統）

海基會董事長鄭文燦（新潮流）

陸委會主委 邱垂正（新潮流）

國安局長 蔡明彥（蔡英文系統）

行政院長 卓榮泰（賴系）

行政院副院長 鄭麗君（賴系）

退輔會主委 嚴德發（蔡英文系統）

國防部長 顧立雄（蔡英文系統）

外交部長 林佳龍（正國會）

行政院秘書長龔明鑫（蔡英文系統）

僑委會委員長徐佳青（新潮流）

內政部長 劉世芳（新潮流、陳菊系統）

教育部長 鄭英耀（陳菊系統）

交通部長 李孟諺（賴系、蘇系）

文化部長 李遠（無）

法務部長 鄭銘謙（賴系）

數位發展部長黃彥男（無）

經濟部長 郭智輝（賴系）

財政部長 莊翠雲（無）

國發會主委 劉鏡清（賴系）

金管會主委 彭金隆（無）

勞動部長 何佩珊（柯建銘系統）

衛福部長 邱泰源（英系）

海委會主委 管碧玲（英系）

農業部長 陳駿季（無）

環境部長 彭啟明（賴系）

國科會主委 吳誠文（賴系）

公程會主委 陳金德（新潮流）

主計長 陳淑姿（賴系）

人事長 蘇俊榮（無）

原民會主委 曾智勇（潘孟安系統）

客委會主委 古秀妃（賴系）