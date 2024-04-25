兩岸旅遊開放 陸委會：我們在等對岸點頭

中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，將積極推動旅遊等兩岸各領域交流合作。(中央社)

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天提到，將積極推動旅遊等兩岸各領域交流合作。台灣陸委會今天回應，台灣去年已經宣布兩岸觀光 交流措施，中國則尚未鬆口，「我們在等對岸點頭」。

陸委會25日舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述回應。

詹志宏表示，台灣去年8月宣布兩岸觀光交流相關措施，最新民調顯示，台灣有8成以上民眾支持政府在兩岸雙向、對等交流上的主張；截至目前為止，國台辦則尚未鬆口，「我想我們還在等中共那邊的一念之間」。

詹志宏強調，雙向觀光交流過去運作多年，雙方都有經驗，觀光署去年8至9月期間，也找了相關業者商量如何為兩岸觀光開放做好準備，確保旅遊品質等細節，航空業者彼時也表態，航點隨時可以配合擴充，「我們在等對岸點頭，我們隨時可以（開放）」。

他指出，旅行業者對於中國旅遊開放非常關心，過去一段時間，也抓緊機會徵詢兩岸主管機關對於兩岸觀光開放的看法，台灣政府做好了準備，不過他們始終未能在中國主管機關獲得明確答案；昨天國台辦記者會也沒有真正地說「好」。

關於兩岸人員交流，詹志宏指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 後，政府持續推動兩岸健康有序交流，檢視過往陸籍人士來台灣名目不符、踰越法令等問題，同時重建交流秩序；有赴台需要者，可透過專案申請方式來台，只要符合規定，主管機關會盡量地協助。

中國領導人習近平10日於「馬習二會」上表示，「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，外界解讀，這是為兩岸觀光開放釋放訊息。

朱鳳蓮昨天表示，將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作，但未明確回應是否開放中國居民來台觀光。

中國於2019年7月31日以「鑑於當前兩岸關係」為由，公告2019年8月1日起暫停中國居民赴台灣自由行。中國文化和旅遊部辦公廳去年8月10日公布第3批旅行社恢復出境團隊旅遊業務國家名單，包括美國、日本、韓國、澳洲 等國，名單仍未列入台灣。

中國目前對於中國居民赴台灣自由行與團體旅遊均未開放。