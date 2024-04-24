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五角大廈公布一批最新合約 雷神支援台灣F-16延壽案

記者張文馨／華盛頓即時報導
F-16戰機。(聯合報系資料照片)
F-16戰機。(聯合報系資料照片)

五角大廈24日公布最新一批軍事合約，其中提到，雷神公司將支援普惠公司所生產的PW-100發動機的技術支援服務，其中台灣也在其中，屬於F-16延壽案的一環。

五角大廈將台灣、南韓、泰國、埃及等8國包裹為一紙合約，總價為1375萬美元，為來自台灣、埃及、印尼、約旦、南韓、摩洛哥、沙烏地阿拉伯和泰國的F-15和F-16戰機，共229部F100發動機，提供技術服務，預計後年3月15日前完成。

近年來美國國務院通知國會對台軍售項目中，未見到類似提案，推測這筆軍售金額未超過5000萬美元，屬於小額軍售範圍，不用通知國會也並未交國務院安全合作局（DSCA）公告。

此外，美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）24日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）談到台海，他說，過去通常是只有美國自己在談這件事，現在歐洲、印太和其他地區的國家，都紛紛加入，為協助維持台海和平穩定的議題發聲並參與進來；美日深入且密集討論，如何強化台日非官方關係，以及採取步驟釋放決心維持威懾的訊號。

國務院 五角大廈 泰國

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