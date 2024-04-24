我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美援外3法、布林肯抵上海、反以學生在幹嘛？

不需大學文憑薪水佳 3個熱門技工工作

餘震不斷…花蓮旅宿業「非常慘」東大門夜市空無一人

記者陳敬丰／花蓮即時報導
0403花蓮強震衝擊花蓮產業，原本地方期待暑期能復甦，0423餘震過後，恐又將往後拖延。圖為0403中坍塌的天王星大樓拆除後現址。記者陳敬丰／攝影
0403花蓮強震衝擊花蓮產業，原本地方期待暑期能復甦，0423餘震過後，恐又將往後拖延。圖為0403中坍塌的天王星大樓拆除後現址。記者陳敬丰／攝影

0403地震及後續餘震衝擊花蓮觀光，花蓮市最知名的東大門夜市空無一人，攤販苦笑「整條路上應該有超過10人」；民眾觀察，0403地震過後，附近的旅宿業還有零星住客，現在幾乎沒有了。業者認為，0423的衝擊雖不會超過0403，但長遠來看會拖慢復原的進度。

昨日晚上10時許，東大門夜市一整排攤商只剩下不到5間營業，路上幾無遊客。張先生是一間射擊遊戲攤的老闆，正準備打烊，搖頭表示遊客真的非常稀少，攤商自然不開；被問及今天開了一晚上有沒有超過10組客人，他笑著說「整條路上的遊客應該超過10個吧！」

張先生表示，他們也是這次震災的隱形受災戶，花蓮以觀光業為主，兩次地震搞得沒人敢進來，聽聞國外的旅行團安排東部行程，向北往宜蘭跑，向南到台東玩，獨獨跳過中間的花蓮，「人家覺得花蓮是危險地區嘛」，花蓮被視為高風險旅遊地區，媒體還一直報導，誰敢來。

在地居民王先生觀察，月初剛經歷大地震，雖然災情嚴重，陸續還是可以觀察到家中附近旅宿業有零星住客，商圈、夜市人潮雖然減少，不致於完全蕭條；這幾天再看，許多旅宿業直接熄燈休息，路上、商圈不見遊客，「真的非常慘」。

花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡指出，0423餘震造成的衝擊雖然不會比0403更大，但拖緩了觀光業復甦的腳步。目前旅宿業住房率平日、假日都不到5%，原本預計暑期可以慢慢回升，尤其7月的原住民聯合豐年節通常會吸引大量遊客，但若餘震持續影響，這波低潮將再往後拖4、5個月。

花蓮市最著名的東大門夜市，晚上幾乎沒有遊客，開業的攤商屈指可數。記者陳敬丰／攝影
花蓮市最著名的東大門夜市，晚上幾乎沒有遊客，開業的攤商屈指可數。記者陳敬丰／攝影

地震 觀光 原住民

上一則

賴清德證實有2支勞力士 價值都未達20萬免申報

延伸閱讀

剛砸738萬買統帥 3個月就倒了 還有貸款要繳

剛砸738萬買統帥 3個月就倒了 還有貸款要繳
花蓮餘震逾1200起 15小時連震180次 1年內都要留意

花蓮餘震逾1200起 15小時連震180次 1年內都要留意
花蓮紅茶老店都把現金藏家裡 網揭一原因「很普遍」

花蓮紅茶老店都把現金藏家裡 網揭一原因「很普遍」
花蓮餘震不斷 地科教授曝這原因 餘震可能持續一年

花蓮餘震不斷 地科教授曝這原因 餘震可能持續一年

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛

空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬
預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象
抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者

抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者