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賴清德：中方片面啟用W122、123航線 對兩岸福祉沒幫助

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德今天表示，中方在上周片面啟用W122、W123航線，不僅未和我方事先溝通，也影響民航飛行的安全；中方持續片面改變台海現狀，在國際上擠壓我國聲音，對於區域的穩定與和平、以及兩岸人民的福祉沒有幫助。賴呼籲，中國為營造兩岸人民的繁榮和幸福，應負起區域大國應有的更多責任。

民進黨中執會今天邀請台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強，以「借鏡外國法制談反滲透法刑法外患罪章與政治獻金法修正」為題進行專案報告。賴清德會後表示，中國對台灣的統戰、滲透，及各種介選作為，大家都非常清楚，許多民主國家也面臨相同的挑戰，這些國家也都先後制定相關法令來因應。

賴清德表示，台灣過去8年在民進黨政府執政下，也制訂了許多相關法律，包括「反滲透法」和「國安五法」，來防堵中國的分化破壞，捍衛國家的主權、安全、民主與自由。

賴清德指出，推動兩岸健康有序交流的同時，也要強化台灣的韌性，這樣才能維護台灣的主權與民主自由。國台辦一出聲，國民黨就要修改「反滲透法」和國安相關法令的主張，不只會傷害台灣，更會對區域的穩定及和平產生影響。

賴清德說，對於兩岸關係，要再度重申「承諾不變、善意不變」，並且願意在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作。在現階段下，希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任的展開良性對話。

賴清德也說，要對美國參議院高票通過的「印太安全補充法案」表示歡迎，該法案於數日前，以385票的跨黨派共識，在美國眾議院獲得通過。「印太安全補充法案」預計提供印太區域81.2億美元的額外安全援助，涵蓋各面向，該法案摘要明確表示，會支持台灣的安全、並針對協助台灣的國家，提供相關的服務與資源，對於台灣和印太區域的和平、繁榮與穩定，是重要的支柱。

賴清德 民進黨 國民黨

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