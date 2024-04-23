台灣憲法法庭激辯廢死5小時 3個月內判決

憲法法庭23日針對死刑存廢進行言詞辯論，被認為是台灣最接近廢死時刻的「世紀之辯」。(記者侯永全／攝影)

台灣37名死囚聲請大法官 解釋死刑是否違憲，憲法法庭23日舉行長達5小時的言詞辯論。死囚律師團主張死刑違憲，且不能用暴力回覆暴力，法官也沒有殺害他人的權利，所謂8成民調 反對廢死是「民調偏差」；法務部則主張，反對廢死的民意遠遠超過支持者，死刑存廢應由行政或立法機關決定，不該透過違憲審查方式處理。

司法院釋字第一九四、二六三、四七六號解釋都指死刑合憲，憲法法庭審判長、司法院長許宗力4年前在司改第5次半年進度報告時明確說過去大法官宣告死刑不違憲，但卻突然在總統、立委大選後拋出公告，於卸任前排審此案，是否改變見解引起關注。

15名大法官中，蔡烱燉（司法院副院長）、蔡彩貞因參與過死囚王鴻偉及王柏英審理，尤伯祥擔任過邱和順辯護人，均迴避昨天的審判；聲請方昨天上午又遞狀要求朱富美迴避，但其他11名大法官認定無須迴避，最終由12名大法官組成合議庭，只要7票就能認定死刑是否違憲。許宗力昨在雙方辯論終結後宣示3個月內判決，必要時延長2個月。

這場死刑存廢辯論，被法界形容是最接近廢死的一次世紀辯論。憲法法庭事先公告兩大辯論爭點：一、死刑是否違憲？死刑除剝奪生命權外，是否另干預其他憲法上權利？死刑制度追求目的有哪些？憲法是否允許以死刑作為達成該目的之手段？如認死刑違憲，有何足以取代死刑的刑事制裁手段？或應有何配套措施？

二、如認死刑合憲，得適用死刑之犯罪類型是否有應限縮之處或僅適用何犯罪類型？得適用死刑的刑事被告範圍是否應有限制？死刑應有何配套程序始符合憲法正當程序要求？

聲請釋憲的死囚昨天未出席，委由律師團當訴訟代理人。曾任「小燈泡案」告訴代理人、當時主張被告應判死刑的律師李宣毅首先發言，他說自己阿嬤遇劫身亡，當時他媽媽痛哭「我沒媽媽了」，他直到上大學，仇恨之火才因知識遭到解放。他說，犯罪成因才該被追殺，國家系統是否失能？阿嬤的死讓他覺得要擁抱身邊每一人，不要用暴力回覆暴力。

律師李念祖則質疑死刑能增加犯罪的嚇阻？他說法律不允許人民報復，國家也不應該，「應報」只是恣意不理性，所謂「求其生而不可能」也沒有給出非殺不可的原因；他認為人人平等，法官也沒有殺害他人權利，沒有否定人格及變人為物的高權。李念祖的兒子、律師李劍非認為所謂8成民意反對廢死是「民調偏差」，國發會調查廢死改成終身監禁，贊成死刑比率就降至51.8%，因此廢除死刑的替代方案應精進。

法務部主張死刑合憲，強調大多數國家都是透過立法或修憲程序廢除死刑，經由憲法法庭直接宣告死刑違憲少之又少，且這些國家解釋死刑違憲也具共通背景，即立法、行政機關間有一致共識或「至少無對立立場」，如匈牙利、立陶宛、南非皆如此。我國對於死刑存廢的問題，立法及行政機關還無共識，且反對廢死的民意遠遠超過支持者，不該透過違憲審查方式來廢死。

法務部表示，美國、日本、新加坡 等具影響力國家仍有死刑，亞洲國家也普遍存在死刑制度，公民與政治權利國際公約第六條也未要求廢除死刑，只是要求須限於情節最嚴重之罪才能科處死刑。近5年來，476件殺人確定判決中僅一件死刑定讞，顯見死刑案件審判程序嚴謹。