肚裡都是卵？日月潭逮獲近10公斤大魚虎 肚子胖到快撐爆

「日月潭一等高」與當地漁民合作捕獲重達16斤半的抱卵母魚虎，肚子胖到簡直快撐爆。圖／擷取自臉書專頁「日月潭一等高」

台灣日月潭 遭魚虎入侵多年，已成潭內強勢族群，隨天氣漸熱，且繁殖期逼近，這陣子越發活躍，索餌慾望高，當地漁民加緊放餌捕捉，從3月至今已捕獲10多尾，最大的胖魚虎重達16台斤半(約9.9公斤)且抱卵，肚子胖到簡直快撐爆，讓人驚呼「阿嬤養的。」

外來種「魚虎」學名小盾鱧，疑遭人放生才入侵日月潭，而其食性凶猛，成魚會攻擊其他魚類，幼魚則會集結成「魚球」成群出動獵食，成潭內強勢族群，影響潭區生態，南投縣政府為此結合清大團隊與漁民聯手防治，但仍難以根絕。

今年時序入春後，天氣漸熱，且逐漸逼近夏季繁殖期，魚虎越發活躍，長期關注日月潭水情及生態的臉書 專頁「日月潭一等高」指出，不少漁民看準魚虎在築巢交配期及繁殖期前，索餌慾望特別高，為降低其繁殖數量，近期加緊放餌捕捉。

「日月潭一等高」與當地漁民合作於伊達邵水域捕撈魚虎，3月至今已捕獲10多尾，其中過半抱卵，推測已在為繁殖交配作準備，其中最大尾的重達16台斤半，目視該成體魚虎腹部肥大，肚子胖到簡直快撐爆，剖開後果然是抱卵的母魚虎。

「日月潭一等高」將這尾16斤半胖魚虎的照片PO網後，引發網友熱烈討論，不少人留言直呼「誇張」、「也太胖了」、「是胖虎」等，甚至開玩笑說「阿嬤養的」，也有感謝他們「為民除害」，或認為「肥成這樣還抱卵，難怪無法斬草除根」等。

當地漁民也表示，公部門防治魚虎主要是電撈「魚虎球」，漁民及部分釣客則多鎖定繁殖前的成體魚虎，畢竟1尾母成魚能產下300至500顆魚卵，若能在其交配前成功移除，不讓小魚虎有出生長大的機會，防治上可望能更具成效。