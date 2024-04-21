中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

據「自由西藏學生組織」在社群平台X公布的影片，中國駐美大使謝鋒 20日出席哈佛大學 活動時突遇抗議，抗議人士為西藏、新疆、香港 人權發聲，並提到台灣。謝鋒的講話因此被打斷。

影片來源：YouTube 自由亞洲電台

「自由西藏學生組織」（Students for a Free Tibet）當天在社群平台X公布的影片顯示，謝鋒當時正在參加哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）舉辦的「中國論壇」。

據網上流傳的影片及法國國際廣播電台（RFI）的報導，兩名女子和一名男子在謝鋒於講台發言時先後起身抗議，高喊關注西藏、新疆人權狀況及香港自由民主等議題的口號。

三人隨後依次被帶離。其中一名女子被帶走時高呼「犯有滅絕種族罪」、「你手上沾有鮮血」；另一名抗議女子被帶離時還提及台灣；男子則質問謝鋒，「中國政府直接違反了世界上所有的人權法，你怎麼能在這裡？」。

據該活動網頁，「中國論壇」（China Conference）藉由哈佛大學甘迺迪學院的獨特地位，匯聚了來自學術、政府、商界和非營利部門的思想領袖，目標是促進跨學科對話、跨部門合作和思想交流。今年預計討論的重要議題包括美中關係、全球宏觀經濟、人工智慧、半導體產業、地緣政治、氣候變遷以及中國與其他開發中國家的關係。