我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

廣東豪雨 韶關多棟民宅遭土石洪水掩埋多人失聯

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中央社台北21日電
中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)
中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

據「自由西藏學生組織」在社群平台X公布的影片，中國駐美大使謝鋒20日出席哈佛大學活動時突遇抗議，抗議人士為西藏、新疆、香港人權發聲，並提到台灣。謝鋒的講話因此被打斷。

影片來源：YouTube 自由亞洲電台

「自由西藏學生組織」（Students for a Free Tibet）當天在社群平台X公布的影片顯示，謝鋒當時正在參加哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）舉辦的「中國論壇」。

據網上流傳的影片及法國國際廣播電台（RFI）的報導，兩名女子和一名男子在謝鋒於講台發言時先後起身抗議，高喊關注西藏、新疆人權狀況及香港自由民主等議題的口號。

三人隨後依次被帶離。其中一名女子被帶走時高呼「犯有滅絕種族罪」、「你手上沾有鮮血」；另一名抗議女子被帶離時還提及台灣；男子則質問謝鋒，「中國政府直接違反了世界上所有的人權法，你怎麼能在這裡？」。

據該活動網頁，「中國論壇」（China Conference）藉由哈佛大學甘迺迪學院的獨特地位，匯聚了來自學術、政府、商界和非營利部門的思想領袖，目標是促進跨學科對話、跨部門合作和思想交流。今年預計討論的重要議題包括美中關係、全球宏觀經濟、人工智慧、半導體產業、地緣政治、氣候變遷以及中國與其他開發中國家的關係。

據表示，這場活動特邀發言人除了謝鋒，還包括甘迺迪學院前院長艾利森（Graham Allison）等人士。

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube...
中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

謝鋒 哈佛大學 香港

上一則

綠批徐巧芯名牌行頭 她舉品牌背後故事 不對的應是雙標

下一則

蕭美琴自美攜回自用酒 台財政部：超過1公升要課稅

延伸閱讀

布里德訪中 攬復旦金山設分校

布里德訪中 攬復旦金山設分校
BART傳統列車將退役 20日最後懷舊之旅

BART傳統列車將退役 20日最後懷舊之旅
哈佛教授北京行 追問修昔底德陷阱

哈佛教授北京行 追問修昔底德陷阱
當習近平邀印尼總統當選人訪中國

當習近平邀印尼總統當選人訪中國

熱門新聞

針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15

超人氣

更多 >
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失
為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了