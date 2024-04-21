我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊說不力挨鍘？傳TikTok打算解除總法律顧問職務

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

蕭美琴帶私酒返台免查？台外交部：依規定辦理

記者陳熙文／台北即時報導
台灣副總統當選人蕭美琴。(圖／本報系資料照)
台灣副總統當選人蕭美琴。(圖／本報系資料照)

新黨副發言人游智彬引用網路資料在臉書上爆料，稱台灣副總統當選人蕭美琴透過外交部要求關務署免私酒查驗，且外交部及財政部皆協助辦理。對此，台外交部表示，駐外人員任滿調回國內，攜帶自用物品，包括自用酒品，都是依照規定辦理。

根據游智彬所分享的網路資料，疑似外交部的文件主旨寫著「有關前駐美蕭大使美琴奉調返國海運自用品通關事，請惠予協助，至紉公誼」，文件中說明，前駐美代表蕭美琴奉調返國的海運自用品物（內含自用酒品）乙批已委託「綠威股份有限公司」辦理通關事宜，請惠依「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」規定，准予免付菸酒進口業許可執照影本提領及免辦理進口酒類衛生檢驗，並予便利放行。

對此，游智斌質疑，這是否為專機私菸案再現？質疑蕭美琴是否進口私酒？他質問，蕭美琴透過外交部要求關務署免私酒查驗，台外交部及財政部皆協助辦理，請問這樣的行為是合法合規的嗎？駐外人員回任就可以享受不符規範的特權？他問說，「外交部及財政部要不要說清楚？」

對此，台外交部今天表示，針對媒體及網站稱有在暗網兜售疑似相關文件一事，鑒於網路所稱文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造與操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。

另外，台外交部也說，駐外人員於任滿調回國內攜帶自用物品（含自用酒品）相關事宜，均是依照財政部「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」的規定辦理。

財政部 臉書

上一則

旅美台女遭詐逾6萬跨海提告 警引周星馳電影台詞逮2嫌

下一則

眾院通過援外法案 台灣人公共事務會感謝

延伸閱讀

台灣女立委占比居亞洲首位 蕭美琴：目標突破5成

台灣女立委占比居亞洲首位 蕭美琴：目標突破5成
與蕭美琴赴外交部 賴清德：台灣要續展現護國決心

與蕭美琴赴外交部 賴清德：台灣要續展現護國決心
蕭美琴接見以色列國會訪團 深化雙方交流

蕭美琴接見以色列國會訪團 深化雙方交流
蕭美琴：賴清德和平4大支柱 形塑台灣穩定未來

蕭美琴：賴清德和平4大支柱 形塑台灣穩定未來

熱門新聞

台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失
為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵
眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案