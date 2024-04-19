我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

舊金山動物園恐無財力 接受中國大熊貓

美印太司令：解放軍兵源無虞 台灣應借鏡以色列動員力

記者張文馨／華盛頓即時報導
美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）表示，中國要作戰不缺人手，台灣不妨引以色列為鑑，面對恐攻一天內動員出36萬人。圖為教召官兵。(聯合報系資料照片)
美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）表示，中國要作戰不缺人手，台灣不妨引以色列為鑑，面對恐攻一天內動員出36萬人。圖為教召官兵。(聯合報系資料照片)

美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）17日在智庫外交關係協會（CFR）談到可能的台海衝突時表示，中國要作戰不缺人手，台灣不妨引以色列為鑑，以國面對恐攻，一天內動員出36萬人，這已為台灣做出示範。

美國持續透過台灣關係法，提供台灣自我防衛所需，然美國是否「介入及捍衛台灣」則一直存在辯論，部分美方人士對台灣的自我防衛決心存疑。

主持人博伊斯（Mary Boies）詢問，台灣的人口很多，但民防、軍隊和民兵等似乎短缺，台灣應該如何透過人民自我防衛？

阿基里諾做了對比，他表示，中國不缺人，且徵兵制確保兵源無虞；至於台灣，他引以色列為比喻，他說，以色列遭遇恐怖攻擊，導致1200名公民喪生，而第二天就有36萬名以色列人被動員起來，對台灣來說，這是正面示範。

阿基里諾也說，這件事需要台灣人民自己想清楚，而以色列已做出示範。

博伊斯表示，以色列人說戰就戰，源自他們長期接受訓練甚至服役，以色列人很清楚自己在做什麼；阿基里諾表示，台灣正在努力，而美國透過台灣關係法來落實對台灣的支持。

印太司令下月將交接，阿基里諾仍擔憂中國的軍事野心，他說，即便中方正面臨經濟發展衰退，仍不影響其軍事投資；解放軍正有意識地做出選擇，持續投資第五代戰機、飛彈、衛星和高階軍艦等軍力，為的就是在2027年之前準備好，待中國國家主席習近平一聲令下，遂行武統台灣的目標。

談到當前的台海局勢，阿基里諾表示，中方持續採取行動消除那些過去被認為有助緩解局勢緊張的傳統分界線，且持續把脅迫行動擴大到類似領域，在他擔任印太司令3年內，中方在網路、資訊和海空等領域的施壓持續升高；然而，美國的對台政策沒有改變，美國不支持台灣獨立，中方不能將這些步步升高的脅迫作為歸咎於美國。

阿基里諾說，侵略與否端賴習近平一念之間，希望習能做出明智決定。

除了台海衝突，外界也關切進一步引爆美中大戰。

阿基里諾提到，他和東南戰區司令已經3年沒對話；美方看重對話，也希望做些什麼來降低誤判和意外，但不期待在危機時刻，中方任何人會接起美國的來電。

阿基里諾說，2001年美國海軍EP-3型偵察機在南海與中方戰鬥機相撞，造成中方機毀人亡、美國戰機迫降海南島，他說，當時電話響了3天才有人接，因此他不相信危機時刻，美中雙方還能對話。

阿基里諾說，作戰司令官負有確保不發生事故的責任，美中高層對話持續進展，但他的對口3年來都沒回應他的對話請求；即便美中防長2年前說好作戰司令官要對話，迄今都沒實現。

阿基里諾說，「我還有3周時間（指印太司令交接），我還會繼續要求。」

以色列 投資 台灣關係法

上一則

中情局長：習決心在任內掌控台灣 美國政府認真看待其野心

延伸閱讀

美媒曝以色列向伊朗發射3枚飛彈 目標是軍事基地、已摧毀雷達站

美媒曝以色列向伊朗發射3枚飛彈 目標是軍事基地、已摧毀雷達站
伊朗外長拒認以色列發動攻擊 譏笑遭擊落無人機像兒童玩具

伊朗外長拒認以色列發動攻擊 譏笑遭擊落無人機像兒童玩具
以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這
伊朗傳爆炸疑以色列報復攻擊 衝突始末及各方反應

伊朗傳爆炸疑以色列報復攻擊 衝突始末及各方反應

熱門新聞

台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切
妄想成名意圖發動校園槍擊 馬州華生被捕

妄想成名意圖發動校園槍擊 馬州華生被捕