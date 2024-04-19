我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州議員視察邊境 中國等亞洲走線人2年增50倍

華郵社論：最高法院處理川普相關訴訟 這件最棘手

台灣第四波內閣人事 彭啟明任環境部長

記者蔡晉宇、周佑政、屈彥辰、歐陽良盈／台北即時報導
台灣準行政院長卓榮泰（左三）19日公布第四波新內閣名單，環境部長由彭啟明（左起）出任、衛福部由邱泰源接掌、勞動部長由何佩珊出任、客委會主委古秀妃接任、原民會主委由曾智勇出任。記者余承翰／攝影
台灣準行政院長卓榮泰（左三）19日公布第四波新內閣名單，環境部長由彭啟明（左起）出任、衛福部由邱泰源接掌、勞動部長由何佩珊出任、客委會主委古秀妃接任、原民會主委由曾智勇出任。記者余承翰／攝影

台灣第4波新內閣名單19日出爐，環境部長由「氣象達人」天氣風險公司總經理彭啟明出任，成為內閣大黑馬；勞動部長由歷經蔡政府4任內閣的「元老級副秘書長」何佩珊出任；衛福部由台大醫學院名譽教授、民進黨前立委邱泰源接掌，客委會主委由台南市客委會主委古秀妃接任，原民會主委是延攬原住民族發展中心主任曾智勇。

準總統賴清德表示，期許新內閣夥伴秉持誠實面對問題，務實提出方法，團結一起，與公民社會誠懇有效溝通。準閣揆卓榮泰期待5位新閣員，做任何決策都必須有公義永續精神。不過，在野黨立委砲聲隆隆，批評賴政府「自己人組閣」概念貫穿全場。

卓榮泰19日宣布第4波內閣人事，他說，接任環境部長的彭啟明是大氣物理學博士，也是氣象達人，擅長將專業知識傳達給大眾，並透過正確風險認知，提升防災能力，台灣要達到淨零轉型目標，要符合世界潮流，也要帶動國內企業提升應變能力，也為進入國際市場買1張門票，建立本土綠色金融環境，落實綠色成長戰略。

卓榮泰指出，衛福部由邱泰源接掌，邱非常熟悉國會生態，更長期為醫界朋友爭取福利，受到高度肯定，衛福部要繼續推動長照3.0、健康台灣等政策，並要在食安議題上，繼續扮演重要功能。

勞動部長為何佩珊，卓榮泰表示，何佩珊從年輕就為勞工爭取很多權利，大學曾為高雄女工爭權利，還因此被判刑，在行政院副秘書長任內，參與諸多勞工相關政策推動，未來一定能和勞工朋友一起，成為勞工權利守護者。

卓榮泰指出，客委會準主委古秀妃非常嫻熟地方事務、中央行政，長期與民團溝通，支持客家權利、文化保存，未來要讓客家文化走向全世界，連結海內外；他也期許原民會準主委曾智勇配合新南向政策，將原住民文化和世界接軌，讓世界看見台灣。

藍批自己人組閣、南流優先

新內閣有亮點也有爭議，國民黨立委李彥秀批評，客委會、原民會仍然是「新潮流（南流）」優先、自己人組閣；民眾黨立委黃國昌批評賴政府小圈子用人，從目前看到的人事任命，都是利益、派系分配，他也質疑何佩珊有何資格當勞動部長？

國民黨立委洪孟楷說，何佩珊過去常為了貫徹黨意跟立委吵架，這項人事讓他突然懷念現任勞動部長許銘春，許至少身段柔軟，願跟立法院溝通。

陸續公布的內閣名單，被批評女性比率過低，卓榮泰19日宣布何佩珊、古秀妃兩位女性閣員。他說，「至少今天在趕進度」，徵詢過程非常謹慎，適才適用，未來會持續努力朝預設目標前進。

勞工 原住民 國民黨

上一則

黃子佼持7部未成年性影像緩起訴 台灣高檢署發回續查

下一則

台灣潛艦國造信件疑外洩 國防部：屬商業信函非機密

延伸閱讀

新聞評論／吃太狠、殺無赦 正國會洩漏賴清德作風

新聞評論／吃太狠、殺無赦 正國會洩漏賴清德作風
新內閣人事／傳張皇珍接環境部 曾智勇掌原民會

新內閣人事／傳張皇珍接環境部 曾智勇掌原民會
一例一休扮重要角色 昔女憤青何佩珊掌勞動部

一例一休扮重要角色 昔女憤青何佩珊掌勞動部
新財經內閣 準經長曾遭判刑 準工程會主委曾遭彈劾

新財經內閣 準經長曾遭判刑 準工程會主委曾遭彈劾

熱門新聞

台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合

超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點