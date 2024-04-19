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台政院：中國徵聚碳酸酯反傾銷稅 部分業者已分散市場

中央社記者賴于榛台北19日電
圖為高雄港區貨櫃裝卸作業。中央社
圖為高雄港區貨櫃裝卸作業。中央社

中國將對台灣進口的聚碳酸酯徵收反傾銷稅，政院說，政府除積極協助業者應訴，也輔導業者升級轉型，發展高值化、差異化產品，且部分業者已提前布局及分散市場，拓展歐美、東南亞等地。

中國商務部今天發布公告，對原產於台灣的進口聚碳酸酯反傾銷做出最終裁定，認定被調查產品存在傾銷，並自明天起徵收反傾銷稅，為期5年。根據公告，將被徵收反傾銷稅的業者包含台灣化學纖維股份有限公司9.0%；台灣出光石油化學股份有限公司9.0%；奇美實業股份有限公司12.2%；奇菱科技股份有限公司12.2%；其他台灣地區公司22.4%。

行政院發言人林子倫晚間透過媒體群組表示，經濟部在中國2022年調查此事時，便鼓勵台灣業者積極應訴，並補助業者聘律師協助應訴的部分費用，因此在業者積極配合提供有利證據下，已爭取到終判裁定較低稅率，部分業者終判稅率已由初判的約17%，降低至9%至12.2%。

林子倫說，去年8月間中國公佈初判結果後，經濟部也立即與業者進行討論與評估，且已有業者提前布局及分散市場，像是拓展歐美、東南亞、土耳其、北非等中國以外地區市場，或透過異業結盟，產業鏈結新興市場，例如整合石化、機械、紡織等產業，組團前往印度、東協、非洲等新興市場。

他表示，經濟部同時也積極輔導業者升級轉型，發展高值化、差異化產品，提升台灣產品在國際市場的競爭力。

林子倫指出，政府對於相關情形皆有所掌握並有所準備，也透過各種管道協助業者，將此事件對台灣業者的影響降到最低，而中國的做法無助於兩岸貿易正常往來，而且也對台灣業者相當不公平，呼籲中國回到國際貿易常軌，不要以政治操作影響正常貿易關係。

東南亞 新興市場 石油

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