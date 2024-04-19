中國改變M503航線 陳建仁：嚴重譴責 要中國收回

中國今宣布即日起啟用M503航線西向東W122、W123銜接線，國台辦稱有利兩岸往來，台行政院長陳建仁（中）認為此舉破壞2015年的協定，予以嚴重譴責，希望中國收回。記者陳苡葳／攝影

中國今宣布即日起啟用M503航線西向東W122、W123銜接線，國台辦稱有利兩岸往來，台行政院長陳建仁認為此舉破壞2015年的協定，予以嚴重譴責，希望中國收回，至於台積電 法說會失靈、中東戰情升溫、台股 崩盤超過千點，國安基金是否進場護盤各界關注，他強調台灣經濟基本面相當好，會密切注意股市變動。

中國今宣布即日起啟用M503航線西向東W122、W123銜接線，國台辦稱有利兩岸往來，陳建仁下午在雲林視察時受訪指出，中國片面改變航線，不僅破壞2015年以來關於航線的共識，而且也造成區域不穩定的狀況，他予以嚴重的譴責，希望中國能夠收回，大家都能遵守區域和平所應該扮演的一個重要的角色。

陳建仁說，已請交通部、民航局就可能造成的影響以及未來應變的措施做更審慎的盤點，民航局也會對外界加以說明。

至於台積電法說會失靈，再加上中東戰情升溫，台股崩盤超過前點，國安基金會進場護盤嗎？陳建仁說，歷任行政院長，包括林全、賴清德 、蘇貞昌到他，實際上各部會都能夠跟地方一起來合作，公私協力，經濟成長大家都是有目共睹。

舉個例子，像去年我們的稅入稅出盈餘就有2700億，除應該償還的舉債部分還剩下1500億，這是連續七年來都有稅入稅出的正成長，三月份出口的部分也是高達到四百多億元，年增加19%，而且也是連續三個月來出口都有正成長。

他要跟大家說明的是，台灣的經濟基本面相當的好，相信在政府跟民間一起的努力之下，台灣的經濟會更加的蓬勃發展，當然也會密切的注意股市變動的情形，如果有必要，會採取必要的應變措施。