北北基桃大雷雨低窪積水 民眾驚：雨水像用倒的

北北基桃大雷雨，基隆閃電不斷，民眾：雨水像用倒的。記者游明煌／攝影

大雷雨上午轟北台，中央氣象署上午6時33分發布大雷雨即時訊息，包括桃園市、台北市、基隆市、新北市，持續時間至7時30分；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書 po圖指出，一端尖尖的雲，台灣北端中的，煙囪雲形的中尺度對流系統。

天氣風險公司總經理彭啟明也在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，很旺盛的雨勢。

氣象署上午7時也針對新北基桃等6縣市發布大雨特報，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣，影響時間18日上午。氣象署指出，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日新竹以北有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。

台北市災防辦公室表示，氣象署已針對北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防警告訊息，持續時間至8時33分；提醒該區域已有暴雨 或有暴雨發生的機率，需留意溪水暴漲並盡速遠離。

市長蔣萬安今天一早也在臉書提醒，民眾上班上課請注意！蔣說，目前強對流雲系已通過士林及北投區，北投區最大時雨量已達48.5毫米。氣象署已針對北市發布大雨特報，預估未來1小時台北市全區時雨量仍可達40毫米以上。

蔣提到，北市相關局處已完成整備，災害應變中心也提升三級強化開設，隨時應變。提醒市民朋友出門上班上課要小心安全！

北市府提醒，這段期間，災防警告區域請民眾遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚 、戲水等活動，以策安全。

基隆市今天清晨5多起大雨，雨勢又大又猛，伴隨不斷的閃電和打雷，中正路、信一路、仁一路等部分路段積水。因受鋒面影響，中央氣象署上午針對北北基桃發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾慎防劇烈降雨與雷擊。

今天上午5點開始，很多基隆民眾被大雷雨吵醒，雨勢又大又猛，民眾在社群紛留言說，不斷打雷和閃光，很嚇人；到了6點雨勢很大，雨水像用倒的；民眾貼照出來，已有不少路段路邊積水。