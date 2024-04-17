藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

「鏡週刊」今天報導，一名藍營政治要角常在自家豪宅對太太、兒子精神、言語家暴 ，儘管有透過保全通報家暴中心，不過社福機關至今未對此案開案調查，僅列追蹤。台北市長蔣萬安今天被問及此事，他說，家防中心如果經評估是非高危險案件，會由專業人員，並納當事人意願，做為是否開案評估。

不過蔣萬安也說，即便最後是非高危險案件，專業評估不開案，也會提供相關協助資源與資訊，當事人有任何需求，也一定即刻介入協助。

蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會，對於傳出有藍營要角涉及言語、精神家暴，蔣萬安說，任何家庭暴力防治案件都是保密案件，他也呼籲，對於任何形式的家庭暴力，都絕不允許。不管是肢體、言語、心理、精神甚至經濟上的暴力，都絕對依法、依規定現有機制運作。

蔣萬安說，只要接獲通報，一定都是第一時間介入處理，家暴案件兒童部分，一定會即刻專案評估介入開案；成人部分，會第一時間進行評估，只要是屬於高危險案件，家防中心都會召開高危會議，如果經過評估是非高危險案件，即便如此，也是會經過專業評估，並且納入當事人意願做為評估參考。

蔣說，即便最後，非高危險案件專業評估不開案，也會提供相關的協助資源與相關資訊，當當事人有任何需求，有任何需要一定即刻介入協助。

媒體追問，為何此案沒開案？蔣說，他已經說過，家暴案件，兒童部分一定會評估、介入及開案；成人部分，就會區分高危險或非高危險案件，非高危險案件會評估是否開案，納入當事人意願作為評估參考。