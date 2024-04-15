我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10年期美債殖利率逾4.6% 道指連跌6日

您能出任封口費案陪審團成員嗎？看看42題問卷內容

台第3波內閣人事 財長莊翠雲可望留任

記者侯俐安、賴昭穎、陳熙文／台北即時報導
台灣準行政院長卓榮泰16日將公布第三波內閣人事，15日傳出現任財政部長莊翠雲（圖）、僑委會委員長徐佳青與人事行政總處人事長蘇俊榮將續任。本報資料照片
台灣準行政院長卓榮泰16日將公布第三波內閣人事，15日傳出現任財政部長莊翠雲（圖）、僑委會委員長徐佳青與人事行政總處人事長蘇俊榮將續任。本報資料照片

僑委會委員長、人事長 傳續任

台灣準行政院長卓榮泰16日上午將公布第3波內閣人事，15日傳出財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青與人事行政總處人事長蘇俊榮將續任。

財經內閣人事將是本周卓榮泰的公布重點，目前除確定莊翠雲可望留任，國發會、金管會、經濟部、數位發展部與主計總處都將出現新面孔，其中被視為「財經小內閣」的國發會主委人選，包括資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清、數位轉型學院共同創辦人詹文男、經濟部長王美花和行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人都是高層考慮人選。

劉鏡清若入閣 被視為一大亮點

現任國發會主委龔明鑫520將轉任行政院秘書長，新任主委若由劉鏡清出任將被視為卓內閣一大亮點。劉鏡清是台大商學研究所畢業，除了曾在政大會計研究所任教，也擔任過IBM全球企業諮詢服務事業群總經理及大中華區供應鏈顧問服務負責人、資誠創新諮詢公司董事長，主要負責協助企業數位轉型、因應中美貿易戰提供策略規畫與供應鏈規畫；從學經歷來看，擔任國發會主委是合理安排。

新內閣財主機關 將是女性當家

除了莊翠雲獲留任財長、新任主計長內定由台南市政府研考會主委陳淑姿接任，新內閣的財主機關將會是「女性當家」。至於王美花傳出將離任，目前以經濟部次長曾文生升任部長的呼聲較高。

賴清德內閣人事第一、二波發布記者會，地點都選在台大醫院國際會議中心，16日發布第3波人事，選在台北國際會議中心。外傳可能公布財經內閣，但民進黨15日未證實。

卓榮泰近期密集約詢新內閣人事，繼第一波公布副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱後，12日公布第二波人事包含內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙和文化部長李遠（小野）。

外交、兩岸人事也有進展，近期陸續曝光的名單包含外交部長林佳龍、陸委會主委邱垂正、國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥、退輔會主委嚴德發、工程會主委陳金德、海委會主委管碧玲，不過上述名單尚未正式宣布。

對於內閣名單遲遲未見行政院副院長鄭文燦列入，行政院長陳建仁15日受訪回應，尊重新閣揆的內閣人事安排。

台灣準行政院長卓榮泰16日將公布第三波內閣人事，15日傳出現任財政部長莊翠雲、僑...
台灣準行政院長卓榮泰16日將公布第三波內閣人事，15日傳出現任財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青與人事行政總處人事長蘇俊榮（圖）將續任。本報資料照片
台灣準行政院長卓榮泰16日將公布第三波內閣人事，15日傳出現任財政部長莊翠雲、僑...
台灣準行政院長卓榮泰16日將公布第三波內閣人事，15日傳出現任財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青（圖）與人事行政總處人事長蘇俊榮將續任。本報資料照片

供應鏈 賴清德 國防部

上一則

迴力鏢好亂…徐巧芯大姑爆穿蔡英文競選服 又挺蔣萬安

延伸閱讀

卓榮泰組閣前 陸重提卓前助理鄭宇欽間諜案 時機引關注

卓榮泰組閣前 陸重提卓前助理鄭宇欽間諜案 時機引關注
中國國安部公布10大間諜案 卓榮泰前助理鄭宇欽在列

中國國安部公布10大間諜案 卓榮泰前助理鄭宇欽在列
卓榮泰公布5新內閣名單 劉世芳掌內政部、小野接任文化部長

卓榮泰公布5新內閣名單 劉世芳掌內政部、小野接任文化部長
新閣引綠內訌轟卓榮泰吃太狠 「賴1人退 新潮流全上來」

新閣引綠內訌轟卓榮泰吃太狠 「賴1人退 新潮流全上來」

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05

超人氣

更多 >
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持