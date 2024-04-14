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花蓮強震／天王星大樓「吊掛雞」獲救 大口吃東西餓壞

記者王思慧／花蓮即時報導
15日傳出原先吊掛在天王星大樓頂樓的「吊掛雞」脫困獲救，餓壞大口吃東西。(記者王思慧／攝影)
15日傳出原先吊掛在天王星大樓頂樓的「吊掛雞」脫困獲救，餓壞大口吃東西。(記者王思慧／攝影)

花蓮市天王星大樓拆除第11天，現在已經拆到二樓，已不復見之前大樓的模樣。今天(15日)傳出原先吊掛在頂樓的「吊掛雞」脫困獲救，餓壞大口吃東西，目前還有「花花」、「歐膩」兩隻貓沒找到。外界擔心工人在大樓抓貓很危險，縣府表示，工人有防護設備有安全帽、手套或護膝護具，避免意外。

本月11日大鋼牙拆除時，待在頂樓的雞群受到驚嚇，當初有五隻雞從邊緣跳樓飛降，其中一隻雞逃跑時，腳竟遭到線死死勾住，無法逃離，被網友稱為「吊掛雞」。隔天在現場工人協助下，才得以脫困，今天工人發現吊掛雞從後方牆壁逃到一樓，隨即捕獲。

本月11日大鋼牙拆除時，待在頂樓的雞群受到驚嚇，其中一隻雞逃跑時，腳竟遭到線勾住...
本月11日大鋼牙拆除時，待在頂樓的雞群受到驚嚇，其中一隻雞逃跑時，腳竟遭到線勾住，無法逃離，被網友稱為「吊掛雞」，隔天在現場工人協助下才得以脫困。(圖／民眾提供)

縣府建設處水利科長張世佳表示，稍早工程暫停，原因是發現之前吊掛的母雞脫困，沿著後面牆壁跑到一樓，請工人協助誘捕救援，再由動植物防疫所帶回檢查。

花蓮市天王星大樓拆除第11天，現在已經拆到2樓，已不復見之前大樓的模樣。(記者王...
花蓮市天王星大樓拆除第11天，現在已經拆到2樓，已不復見之前大樓的模樣。(記者王思慧／攝影)

至於兩隻貓的去向，張世佳說，昨天有發現「花花」，隨即請工班人員協助誘捕，因為大樓崎嶇不平，加上貓咪很靈巧，看見貓從花崗街方向跳出去，未能捕獲，目前沒有發現蹤影。

張世佳表示，工班人員可能情急飛撲抓住貓咪，有點滑倒，還好人沒受傷。針對外界質疑抓貓時工人沒有防護，張說，前天抓貓咪時用吊車上去，有安全高空作業防護衣，請工人勾住吊籃捕捉，現在是低空作業，防護設備有安全帽、手套或護膝護具等。

張世佳指出，昨天到今天已經把大樓三樓與二樓的一半拆除完畢，剩下後半部一、二樓，配合檢調現場取樣，由於樓層比較低，會用怪手配合破碎機拆除，大鋼牙在旁邊修整。拆除進度有望提前一天，但後續還有周邊道路、管線、排水系統等復舊，預計18、19日完成開放通行。

目前失聯動物部分，張世佳說，裡面應該還有一隻乳牛貓沒看見，也有可能沿著通道跑出工區，有愛貓團體周邊協助搜尋，希望有好消息傳出。

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