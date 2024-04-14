巴拉圭議長歐斐拉3度訪台 將晉見蔡英文及賴清德

巴拉圭參議院議長歐斐拉（右四）昨天率團訪台，台外交部常務次長陳立國（左三）到場接機。（記者黃仲明／攝影）

巴拉圭參議院 議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）應台灣政府邀請於昨天率團訪台，將於14日至18日在台灣進行訪問，訪團成員包括參議院第二副議長阿瓦蓮嘉（Hermelinda Alvarenga）及參議員迪亞斯（Pedro Alejandro Díaz）等參議院「台巴友好委員會」跨黨派成員。

歐斐拉及訪團成員搭乘阿聯酋航空EK-366航班於台灣時間昨天下午4時14分抵達桃園國際機場，隨後至B9國賓門發表談話，外交部常務次長陳立國代表到場接機。歐斐拉致詞時表示，非常開心再次應台灣政府的邀請到台灣，每次來台灣都深感榮幸。

歐斐拉指出，相信台灣跟巴拉圭之間的關係不僅是兩國的雙邊合作關係，更是深刻情誼、情感的結合。巴拉圭的人民對台灣的政府人民、對台灣都非常認同，這也是為什麼雙方在互動上也跟一般國家的來往不一樣，不僅在國際禮儀上以禮相待，也是更深的兄弟之邦情誼。

他說，這次來訪非常有幸將晉見蔡英文 總統，同時也會晉見副總統賴清德 ，同時也是下一屆的總統當選人。還記得賴清德去（2023）年8月到訪巴拉圭參加貝尼亞總統的就職典禮，兩人相談甚歡。這次也有機會到立法院跟立法院長會晤，相信是非常難得的經驗。

歐斐拉強調，他深信這會是一個非常重要的來訪，雙方會有重要的交流，達成重要的共識以及決定。他也深信巴拉圭政府對台灣的立場非常堅定，巴拉圭也會維持堅定支持中華民國（台灣）參與聯合國的立場。