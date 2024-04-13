馬英九2會習近平 蕭旭岑不解：為何國民黨未全力支持

馬英九基金會執行長蕭旭岑出席廣角智庫論壇，坦言前總統馬英九此次訪陸，國民黨未全力支持，呼籲應藍白合作速修「反滲透法」，去除兩岸交流阻礙，也籲國民黨正視自身價值。(記者屈彥辰／攝影)

前總統馬英九 、中共總書記習近平日前會面，針對馬英九的談話內容，民進黨 多有批評。馬英九基金會執行長蕭旭岑13日坦言，馬英九此次訪陸，國民黨 未全力支持，呼籲應藍白合作速修「反滲透法」，去除兩岸交流阻礙，也籲國民黨正視自身價值。

蕭旭岑出席廣角智庫論壇，他說，他是這次馬習二會的籌畫人跟執行者，馬英九已不具黨公職身分，在此情況下，帶著台灣年輕人赴陸交流，與習近平見面，此情況特殊，因過去台灣的客人到大陸去，都有一定的職位或是要做的事情，這次完全是交流。

蕭旭岑說，馬英九不會參與未來任何選舉，他知道國民黨可能有人會認為馬英九是不是想要再選黨主席，「我想是不可能的事情。」

蕭旭岑說，習近平用中華民族來涵括，只要認同自己是中華民族、是中國人，都可以坐下來談，政治性味道比以前更淡。習近平說歡迎大陸人民到寶島看看，隔天觀光股大漲，展現對兩岸開放的態度。重點不在於馬英九怎麼回，而是在民進黨怎麼接。

蕭旭岑提到，美國國務院幾乎是用公開聲明，支持跟肯定馬習二會，能夠促進兩岸關係、降低緊張，結果民進黨的回應出乎意料。陸委會的強硬聲明否定馬習二會成果，稱「炎黃子孫是遠古傳說」，這等於是斬斷了中華民族的共同根源。

蕭旭岑質疑，習近平拋出的是傾向和平的橄欖枝，民進黨卻不接，如果綠營這麼聽美國人的話，為何不接球？且美國在台協會主席羅森柏格多次來台，異於常態，是否表示美方跟未來的賴清德政府溝通是有問題的。

蕭旭岑也說，這次馬英九到大陸訪問，「國民黨不是全力支持此事」，他也不明白，為何國民黨不全力支持，是有其他權力的考量？還是這幾年被民進黨打怕了？他具體給國民黨建議，應在兩岸交流的面向上發揮國會最大黨的功能，「反滲透法」已在基層造成寒蟬效應，國民黨、民眾黨應合作修正反滲透法；既然藍白都支持兩岸交流，應把兩岸交流的障礙去除。

蕭旭岑說，照準總統賴清德「洗滌人心」的做法，只會比蔡英文總統更激烈，任何兩岸交流都可用反滲透法辦。這兩會期不做就沒辦法做，因要進入選舉。如果不修反滲透法，他對國民黨2028年的選舉感到悲觀，因兩岸交流受阻礙，國民黨沒有任何可以說服民眾的，國民黨推動兩岸交流比民進黨更能帶來和平。

蕭旭岑呼籲國民黨正視自己的價值，國民黨要勇敢面對，台灣是家園，但中華民國是國家，也就是中國，涵蓋大陸地區，符合憲法。蔡英文最成功的是讓國民黨掉入其他陷阱，怕承認自己是中國，怕被認為「不愛台灣」，可是這個台灣是蔡英文定義的，所以國民黨三次總統選舉都出現問題，若仍如此，接下來也是有此問題。