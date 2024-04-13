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兩岸緊張升溫 華爾街日報：金門人冷靜不擔憂

中央社金門13日綜合外電報導
中國一艘快艇2月14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝仍拒檢，最後翻覆2死，中國對此做出強烈反應。(中央社)
中國一艘快艇2月14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝仍拒檢，最後翻覆2死，中國對此做出強烈反應。(中央社)

金門數十年來始終處於兩岸摩擦的前線，近日兩岸緊張局勢再度升溫，然而許多金門居民並不擔心，認為中國幾無對金門動武的動機，攻擊金門只會強化台灣其他地方抵抗中國的決心。

中國一艘快艇2月14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝仍拒檢，最後翻覆2死，中國對此做出強烈反應。

華爾街日報（The Wall Street Journal）今天報導，許多金門居民表示，中國沒有什麼動機對與中國關係最密切的金門動武。畢竟，攻擊金門只會強化台灣其他地方抵抗中國的決心，同時促使美國對台灣國防做出更堅定的承諾。

1958年兩岸爆發「八二三炮戰」，又稱「第二次台海危機」，金門在衝突期間遭中國發射近48萬枚砲彈。一名現年73歲的金門蚵農回憶，當年7歲的他在家中蚵田聽見中國砲聲隆隆，眼看砲彈飛來「非常可怕」。

儘管如此，這名蚵農說自己並不擔心砲擊的轟鳴聲會再次響起。

這名蚵農定期造訪廈門，接受採訪當天，他說打算整理好漁獲後，下午前往廈門購物。然而中國的吸引力還是有限的，他強調：「生活在一個民主國家當然還是好得多。」

面對兩岸可能衝突，他的冷靜不僅展現堅忍的精神，也是對金門地位的認可。只從遠處觀察金門，有時會很容易忽略這點。中共想要透過軟實力而非武力，拉攏覬覦但從未控制的台灣，金門是其一絲絲希望。

金門鄰近中國，代表許多金門人與中國民眾具有更直接的親屬關係。金門通常堅定支持對中國採取更親善立場的國民黨。不過，儘管許多金門人要求增加與中國的旅遊及貿易往來，但他們也表示自己珍惜生活在民主國家，對中國的專制體制有疑慮。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」國防分析師揭仲評論，當年中國能力有限時，金門曾在遏制中國從海上攻擊台灣扮演關鍵角色。然而隨著中國軍力增長，金門的軍事重要性幾已降至只是一個預警哨所。

如今，保護金門的與其說是軍事實力，不如說是政治及經濟現實。中國如果對金門動武，意味北京不再期待用武力以外的方式拿下台灣其他地方，而這種入侵也會變得困難許多。

「前線島嶼：冷戰下的金門」（Cold War Island: Quemoy on the Front Line）的作者、哈佛大學中國歷史學教授宋怡明（Michael Szonyi）說：「除非是為全面入侵揭開序幕，否則我無法想像在任何情境下，奪取金門會是合理之舉。」

國民黨 快艇 華爾街

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