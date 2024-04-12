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雲林麥寮鄉長補選 柯文哲Long stay輔選成果看明天

記者陳苡葳／雲林即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲（右）Long stay雲林長達9天，日日都安排參訪及掃街拜票行程賣力為麥寮鄉長候選人林宜豊（左）助選。記者陳苡葳／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲（右）Long stay雲林長達9天，日日都安排參訪及掃街拜票行程賣力為麥寮鄉長候選人林宜豊（左）助選。記者陳苡葳／攝影

台灣雲林縣麥寮鄉長補選最後一天，台灣民眾黨主席柯文哲Long stay長達9天，立委黃珊珊、黃國昌等多名黨公職也多次下鄉，為此次黨唯一提名的鄉鎮長候選人林宜豊助選，希望「阿北魅力」成功突圍，攻下鄉鎮長首席攤頭堡；不過這個策略帶來多少聲量。明天就是決戰日，選情變化莫測，最終結果還有待觀察。

民眾黨此次補選在麥寮鄉長提名候選人林宜豊，地方認為，因總統大選，白營在麥寮拿下8235張政黨票、得票率34%，僅次於民進黨8720票，還超越國民黨7477票，白營看見突圍希望，預估轉票率若達8至9成，可望奪下黨內首個鄉鎮長。

麥寮鄉有台塑六輕廠區，工作人口多，相較高齡化雲林相對年輕，柯文哲特別Long stay超過一周，日日安排參訪及參拜行程，與地方產業人士接觸，黨內人士說，民眾的熱情跟天氣一樣熱，相信也將反映在票數上。

民眾黨透過柯文哲的Long stay盼延續年初大選選情熱度，衝出補選高投票率。然而，地方人士直言「可能錯判了形勢」，就其此次安排的行程分析，集中在麥寮鄉內的行程多為參訪性質，部分則跨到其他鄉鎮，地方聲量可能已不及年初大選時熱絡。

地方人士表示，柯文哲這次在雲林待9天，公開行程除了廟口開講，至重要路口站崗拜票，或參拜地方主要信仰中心、參訪士農工商等產業，私人行程欲安排會面當地企業大老、民代及村長，但都被以不方便為由婉拒，顯然柯要憑個人魅力，打入地方組織沒想像中那麼容易。

據指出，這次協助林宜豊的工作人員中，少有麥寮當地人，多是從鄰近鄉鎮或縣市來的；而曾負責中南部黨務工作多年、熟悉地方人脈的黨籍前立委蔡壁如，這段時間只去過虎尾替無黨籍候選人黃美瑤站台，只有今晚出席林宜豊辦的選前之夜，能撼動選票的力量有限。

麥寮鄉長補選可投票人數3萬9665人，地方人士說，因上周剛放完4天清明連假，預估這次補選的總投票數約1萬8000張，投票率4.5成左右，4名候選人中，只要誰先拿到8000票就算過關。

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