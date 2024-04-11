賴內閣新人事 林佳龍接外交部長

總統府秘書長林佳龍將任外交部長，稱自己會一直在團隊中。記者許正宏／攝影

台灣準總統賴清德 520上任，外交、兩岸人事已有進展，據了解，歷經賴清德三度約見懇談後，總統府秘書長林佳龍已同意出任外交部長。至於陸委會主委，可望由綠營中生代「知中派」海基會副董事長邱垂正接任；教育部長一職，賴政府將延攬中山大學校長鄭英耀出任；準行政院長卓榮泰今天將對外宣布第二波內閣人事。

賴清德日前公布首波內閣人事，外界關注林佳龍不在第一輪內閣名單。林佳龍11日表示，他一直在團隊，「而且也會一直在團隊中」，人事是由有權長官決定，總統已經公布閣揆，會陸續公布閣員，給他們一點時間。

賴清德三度懇談 林佳龍終於點頭

據了解，賴清德大約在一周前和林佳龍談到，希望林佳龍出任外交部長，但林認為黨內還有更適合人選；但賴清德再三說明外交部未來工作的重要性，也直白告訴林佳龍，新政府需要林的鼎力支持，不希望讓林「脫隊」；11日賴再度約見林懇談，這已是近期雙方的第三次會晤，林終於點頭應邀接掌外長。

林佳龍同意接任外長後，他11日透過臉書分享，陪同蔡英文總統接見美國智庫2049計畫研究所主席薛瑞福，並強調自己和薛瑞福相識至今24個年頭，見到老朋友十分開心。

民進黨 派系人士指出，林佳龍近年來數度為大局承擔，這次同樣考量若拒絕外長一職，牽動不只是個人，還有派系、黨、國家整體發展，於是最後仍著眼大局，同意承擔。

邱掌陸委會 賴對兩岸事務釋善意

賴政府上台後，兩岸關係備受矚目。據了解，陸委會主委將由曾任陸委會副主委的邱垂正接任。民進黨內部認為，邱垂正是綠營少數在兩岸事務上，歷練完整的中生代，過去邱垂正在兩岸立場上，採取和平務實的態度，若由邱掌陸委會，是傳遞賴清德對兩岸事務釋出善意的訊號。

熟悉兩岸關係的民進黨人士說，邱垂正的出線，反應賴清德、準行政院長卓榮泰期待中生代接棒，更重要的是，邱垂正是蔡政府過去8年積極培養的兩岸事務人才，新政府任用邱垂正是向美中雙方傳達賴清德與蔡英文總統在兩岸政策上具有一致性。

「菊系」鄭英耀 曾任高市教育局 長

至於教育部長職務，據了解，已擔任部長5年多的潘文忠將功成身退，新任教長可望由鄭英耀接掌。鄭英耀是現任國立中山大學校長，曾在監察院長陳菊擔任高雄市長時期出任高雄市教育局長，外界將鄭英耀視為「菊系」人馬。